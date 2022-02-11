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【疫下支援】Lalamove開放平台讓中小企推廣商品　優惠最低達75折

社會 13:47 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Lalamove開放平台讓中小企推廣商品，優惠最低達75折。（Lalamove提供）

送貨平台Lalamove有見近日中小企受疫情影響，需要不同形式的支援應對轉變，宣布於下周一（14日）至3月15日推出「Lalamove撐你撐中小企」活動，超過50間中小企的商品齊集在Lalamove平台上，並提供75折至95折不等的消費優惠；另外市民成為「Lalamove獎賞計劃」會員，可無限次換領「撐中小企優惠」電子優惠券。 

現時「Lalamove撐你撐中小企」計劃已有超過50家商戶參與， Lalamove香港區總經理周嘉健表示，疫情令營商環境不明朗，中小企面臨更多挑戰和壓力， Lalamove希望透過是次活動讓他們轉危為機，藉著公司強大的用戶網絡去幫助宣傳推廣，為中小企帶來生意之餘，更為廣大市民產生更多快樂正能量，攜手戰勝逆境。

（Lalamove提供）

參加商戶遍及不同範疇，包括餐飲美酒、美食到會、生活百貨、運動用品、電子產品、潮流衣飾等，提供75折至95折不等的獨家優惠，吸引廣大市民消費，以行動支持中小企。是次合作的中小企夥伴除可利用Lalamove平台宣傳推廣，更可利用Lalamove送貨服務，繼續為留家的消費者送上產品和服務。Lalamove歡迎各中小企參與計劃，有興趣的商戶可在此登記。 

由2月14日至3月15日，Lalamove用戶可到活動網頁即時瀏覽眾多商戶優惠，登記成為 「Lalamove獎賞計劃」會員後，即可無限次換領「撐中小企優惠」電子優惠券，而不用扣除任何積分。

用戶親臨門市選購時可出示優惠券頁面以換取指定折扣優惠；於網上商店下單時則可輸入 優惠碼享受優惠。不同商戶的折扣優惠不一，詳情請瀏覽活動網頁。除此以外，更可選擇Lalamove送貨，以優惠碼「LALASUPPORT」兌換運費折扣優惠券，call車即減20元。

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責任編輯/記者：陳麗娜

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