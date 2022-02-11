【昏迷女童】疫情下兩周未能到醫院探訪天瑜　爸爸採購醫療儀器籌備接女兒回家

▲ 疫情下，爸爸兩周未能到醫院探訪天瑜。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約21個月。周爸爸昨日指出受第五波疫情影響，未來兩周未能到院探訪天瑜，或改以視像形式探望愛女，他亦交代了近日繼續為準備接女兒回家的事張羅。

盼網民重新關注天瑜新FB專頁

2月初，天瑜爸爸開設了新的Facebook群組「天瑜醫療事故關注組2022」及IG專頁，他因一時太意，舊有的FB「天瑜醫療事故關注組」和IG都不能使用了，未知能否取回帳户，但先開始新的帳户，持續交代女兒的新消息。

▲ 天瑜新FB專頁「天瑜醫療事故關注組2022」及ig帳號：tinyuchau。（圖片：天瑜醫療事故關注組2022）

他拍片跟女兒提及「爸爸不小心令網站沒有，放心！關心你的人會找回你，個個都好錫天瑜」，並希望關心天瑜的朋友重新關注天瑜的新FB專頁「天瑜醫療事故關注組2022」或ig帳號：tinyuchau。

專頁裡的2萬粉絲一下子没了，是件極度崩潰的事，但既然没法挽回，就一切重來吧，這世上除了生死，一切都是小事。

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疫情下不能到醫院探望天瑜

昨日（10日），天瑜爸爸發帖表示第五波疫情嚴竣，未來兩星期都不能到醫院探望天瑜了，可能這兩周都不能為大家更新天瑜的新照片，只可重放天瑜的抗癌歷程到這新的專頁。

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有關心天瑜的網民希望周父分享視像會議探訪片段，爸爸表示應該可以的。不少網民為天瑜及其家人打氣，建議停止到醫院探訪的日子，可將女兒暫時交予醫護人員幫忙照顧，爸爸此時可以準備新屋設備迎接天瑜回家。周父回覆近日真的很忙碌，

最近都好忙，要做的事很多，綜緩要續期、準備新居設計圖、採購醫療儀器、跟律師商討民事索償、繼續追究醫管局責仼、為天瑜揀選特殊學校等等⋯⋯

遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約21個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰王明芳