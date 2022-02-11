【最壞身教】法國球星蘇馬孩子面前虐貓　鄧藹霖狠批︰人品德行是負數

▲ 法國球星蘇馬在孩子面前虐貓，鄧藹霖批評他「人品德行是負數」。

這天，幾乎所有英國群組都在談論同一事件，並且意見一致︰

「佢嘅行為，簡直令人嘔心！」

「佢教壞細路，我個仔唔會再捧佢。」

「一定要舉報佢，我哋要集體追究佢。」矛頭直指效力「韋斯咸」的法國球星蘇馬（Kurt Zouma）。

當天網上瘋傳一段片，清楚見到蘇馬將一隻貓當作是足球般狠踢，兼且在一個小孩面前猛力掌摑那隻小貓，更脫下自己的一隻鞋擲向逃跑的小貓……

那隻貓該是甚為珍貴的名種貓，價值不菲，但主人明顯沒有愛惜牠︰「老子有錢買佢，我喜歡怎樣就怎樣！」現年二十七歲的球星蘇馬，早於十六歲已成名，不少像他少年得志的人，卻會被名與利衝昏了頭腦，即使是足球天才，腦袋還是長滿草的土包，人品德行更是負數，出岔子是遲早的事而已。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介︰

無獨有偶，另一球星同期出事。「曼聯」的二十歲球員格連活特（Mason Greenwood）早前被警方拘捕，他涉嫌強姦女友，其罪行同樣乍現於網上。

該段錄音清晰聽到梅森要求女友張開腿，女方拒絕，他粗暴地說︰「我已經好聲好氣要求你喇噃……你再推開我嘅話，你睇我會點……」女友全身遍布明顯傷痕，格連活特的行為委實令人髮指。

兩個球星咎由自取，隨即被球會和贊助商摒棄，前途盡毁。故事告訴世人，請不要趾高氣揚，做得壞事多，總要奉還的！

全文刊於《經濟日報》，原題為「報應」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD