【加強檢測】馬鞍山火眼實驗室下周二運作　胡定旭：如盡量提升檢測量須內地派員支援

▲ （陳國峰攝）

本港近日檢測人數急增，各區檢測站都大排長龍，特首林鄭月娥早前公布將重設「火眼實驗室」，選址馬鞍山體育館，預料月內可建成，令每日的單管檢測量增至30萬。詳情請見【下一頁】

檢測承辦商華昇診斷中心董事長胡定旭透露馬鞍山體育館的火眼實驗室已搭建，下周二起運作；又指本港檢測量已達極限，實驗室由之前每日檢測3至5萬個樣本，突然增至30萬，需要國家派員支援。

他形容要再加大檢測量，硬件以外，最大問題是大量採樣員及實驗室檢測人員，而香港近日每日約1000人確診，如果情況持續，現有檢測能力已未能應付。如要將每日檢測量盡量提升，其中一個方法可以採用十合一混樣測試，將每日檢測量提升至100萬。

他續指，如每日採樣量增10倍至300萬，火眼實驗室數量要再多3倍，需要內地派員千多人到港，相信中央方面絕對無問題，強調如果只靠香港自己，醫療資源是不夠。他稱港府明日開會應會向內地提出要求，自己亦已向當局反映意見，包括增加流動檢測站等。

被問到需否封城及檢測量能否做到，胡定旭認為未需要封城，只要大家配合在家工作及逐區大規模檢測，疫情或可於一至兩星期平穩。對於有人炒賣檢測籌，胡定旭形容感到驚訝，相信政府會思考如何應對，警方亦可以協助。

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責任編輯：陳正怡