【開心速遞】Terry神還原陶大宇《倒轉地球》　李偉健：很難模仿大宇哥

▲ TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的Terry（李偉健飾）將獻唱《倒轉地球》。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》每晚向觀眾發放笑彈，昨晚（2月10日）預告Terry（李偉健飾）將會於台上獻唱《倒轉地球》，神還原陶大宇之前的演出。

雖然李偉健從未跟陶大宇見面，不過他跟TOPick表示會以Terry的演法去模仿對方，為觀眾帶來歡樂。

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Terry版《倒轉地球》

今晚（11日）播出的第1504集《開心速遞》以「Terry倒轉地球」為主題，劇情講述Terry最近被《渣流灘》劇組雪藏，為咗令善姐（滕麗名飾）注意到自己，決定上台演出刷存在感，落力地唱出《倒轉地球》一曲。

很多觀眾看畢預告片後紛紛很期待，觀眾都留言：「有Terry做主線就好笑」、「傻傻下嘅Terry好可愛」、「好想睇Terry唱《倒轉地球》」、「睇預告已經好好笑」。

Terry對此回應：「希望觀眾會看得開心。」

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▲ （影片截圖）

李偉健模仿陶大宇

談到今次需要模仿陶大宇上次的演出，李偉健坦言：「其實很難模仿到大宇哥，我都是用回Terry演法在模仿大宇哥的動作。」

他又表示未見過陶大宇真人：「從朋友口中知道他很好人，以前我還在做漫畫公司的時候，他有跟我們的行家打籃球，讚他很好人，很有球品），看大時代他演丁益蟹已經很搶眼，《刑事偵緝檔案》更加是他的代表作。」

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李偉健或再開金口

Terry今次需要上台獻唱《倒轉地球》，他直言：「每次拍攝叫我唱歌都會很怕，不過其實之前拍過數個廣告都唱過數次廣告歌......當然每一次都很怕，因為唱歌不好聽，不過廣告上是要我的搞笑和氣氛，所以壓力會少一點。」

他續指：「有適當的場合和機會都希望可以繼續（唱歌）。」

他又透露近況：「主要也是在忙工作，繼續在忙着拍攝《愛．回家》。」

記者：梁樂欣