【視力健康】疫情下WFH + ZOOM上堂眼睛疲勞　美國研究院推介10大護眼蔬果

本港疫情肆虐，不少上班族都需改為在家工作，而學校停課亦令一眾中小學生需留家中以ZOOM形式上課。無論大人或小孩，現每日長時間對著電子螢幕，眼睛得不到充分休息，很容易感到乾澀疲勞，長期下去有機會損傷視力。

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多進食有助保護眼部健康的食材是好的辦法，例如葉黃素和玉米黃素；一個拳頭的菠菜量已等於12毫克的葉黃素。美國國家衛生研究院眼科研究院有研究指，人每日僅所需6毫克葉黃素即可對眼部健康提供保護作用。同時根據美國食品藥物管理局（FDA）建議，葉黃素雖好，但不宜攝取過量。

補充葉黃素、玉米黃素及維他命E，能保護視網膜，有效防止、延緩視力老化；也有助預防老年性黃斑部病變、白內障等慢性眼睛疾病。其中天然胡蘿蔔素亦可過濾對眼睛有害的藍光。

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10款綠黃色蔬果推薦（每100毫克葉黃素含量）

羽衣甘藍(39毫克)

菠菜(12.2毫克)

番薯葉(2.6毫克)

南瓜(1.5毫克)

西蘭花(1.4毫克)

西生菜（1.4毫克）

胡蘿蔔(0.67毫克)

蛋(0.3毫克)

橙(0.13毫克)

番茄(0.12毫克)

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責任編輯：張沛