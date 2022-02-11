【青春本我x聲夢傳奇】情人節推出原聲大碟　炎明熹＋姚卓菲+鍾柔美3款封套供選擇

▲ 《青春本我》推出原聲唱片。

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等主演劇集《青春本我》將於本周日（13日）大結局，劇集繼早前同名紀念冊後，由於劇中演員有份獻聲，唱出多首原創歌曲。

而TVB更將歌曲結集一起，於情人節當日推出電視原聲歌曲大碟，而大碟製作更找來曾為英國著名樂隊披頭四製作專輯的錄音室操刀。

【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR 炎明熹分享舊照派福利

最新影片：黃子華+陳湛文+張繼聰訪問

集合劇中歌曲

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的青春劇《青春本我》，自播映以來吸引不少年青觀眾收看，而劇集更先後推出多首劇集原創歌曲。

當中包括《快啲快啲》、《自我推介（I Me Mine Myself）》、《別難過》、《兄弟幫》BroMance Dance Version、《複雜》、《靈魂伴侶》、《傻人》、《#即影即友》及《青春本我》，讓一眾學員發揮歌唱潛質。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

封套設計有心思

以上9首歌曲將收錄於2月14日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟裡，大碟監製Johnny Yim還特別將大碟交到被英國政府列入英格蘭遺產的Abbey Road Studios作母帶製作，而Abbey Road Studios曾為英國著名樂隊披頭四製作專輯。

此外，大碟的封套及CD設計亦相當有心思，首先大碟採取了DIY封套設計，劇迷及樂迷能夠根據個人喜好，摺疊出最啱自己口味的心水封面；CD方面則分別有Gigi、Chantel及Yumi 3款不同頭像設計，更是隨機出現在大碟內。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

附勉勵說話

另外，還有8款靚靚Postcard隨碟附送，而每張Postcard背後都寫有簡單的勉勵說話，包括「Stay Positive」及「You’re not Alone」等。

除參與劇集拍攝及原創歌曲獻唱外，是次聲夢學員包括Aska、蓮姐、Archie、Rock及Aeren更參與了作曲及填詞的創作部分。

當中共有3首原創作品的Aska最多產，他與蓮姐、Archie及Rock早前齊齊接受See See TVB訪問，暢談創作歌曲的過程及小故事。

談到3首作品中，Aska坦言最喜歡Gigi的《複雜》，並指自己在填詞方面花了很多時間：「因為填詞時想了好多，我不想歌詞只Apply落Gigi故事度，我想歌詞令到不同聽眾聽了之後都會有少少共鳴。」

【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光 炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】

與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐，受訪期間突然Gigi上身大唱特唱，她笑言：「我作曲時不停幻想Gigi會唱成點，同係模仿她的唱法，Aska都讚我花了好多心機扮Gigi唱歌度。」。

至於為Chantel的《靈魂伴侶》填詞的Rock，則笑指重拾初戀感覺最難：「我的初戀已經離我太遠，我已經不太記得喇，有點難度。」

Archie則感激負責作曲及編曲等多項工作的監製JohnnyYim從旁帶領及協助：「其實好驚自己能力同大眾要的能力是否相符，好彩有Johnny Yim幫忙，我們的作品才可以出到街，否則我相信應該冇一個人的作品可以出到街。」