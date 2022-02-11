【外賣優惠】米芝蓮中菜逸東軒2月限定　全日外賣砂鍋小菜7折＋堂食午市點心$38起【內附連結】

▲ 米芝蓮一星食府逸東軒推優惠外賣菜式。

限聚令收緊2人一枱，適逢新正頭，而大部人都需要在家開年，外賣成必需。米芝蓮一星食府逸東軒由即日開始，2月限定全日外賣砂鍋小菜7折奉送砂鍋＋堂食午市$38點心及主菜單7折大優惠。

2月期間推出限時外賣自取菜單超過 20 款招牌砂鍋小菜，包括高湯焗波士頓龍蝦伊麵、乾蔥鮑魚雞煲、豉油王焗中蝦、陳皮生煎雞煲仔飯等，均以精緻砂鍋奉上，保暖之餘，客人更可在家中循環再用，貫徹酒店對可持續發展的承諾。

同時菜單上更加入多款米芝蓮招牌菜，包括馳名的蜜汁叉燒、二弄玻璃蝦球、花膠鮮杏汁白肺湯及話梅車厘茄等超過30款選擇，外賣自助菜單滿$800即可享7折優惠。而備受客人歡迎的星級鮑魚盆菜（$2,388／6人份 、$4,688 /12人份）即可享85折優惠，用料豐富，包括十頭鮑魚、燒鵝及花菇等，最適合於家中分享。

▲ 星級鮑魚盆菜（$2,388／6人份 、$4,688 /12人份）即可享85折優惠，用料豐富。(餐廳提供)

當然少不了堂食點心優惠，逢周一至五期間，只需以$38起/每款，便可品嘗超過30款手工點心，如筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、脆皮流沙包等。另外備受歡迎的主菜單七折優惠更由晚市延伸至午餐，並且每日供應，客人可以優惠價嘗多款得獎招牌菜，心水推介菜式如明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄玻璃蝦球等。同時餐廳因應最新政策將午市時段延長，客人可由早上10時30分至下午6時期間享用星級優惠。

供應日期：即日至2月28日

堂食營業時間：10:30-6pm(午市開放時間會因應政府政策而略有改變）

外賣菜單供應時間：12nn-9pm

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電話：2710 1093

記者：郭秀芳