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【不可能任務】戴祖儀驚累街坊流淚自責　張振朗難忘被嘲：係咪男人嚟？

娛樂 15:14 2022/02/11

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戴祖儀驚累街坊流下自責淚水，張振朗難忘被嘲：「係咪男人嚟？」

TVB昨晚（2月10日）開始推出全新綜藝節目《不可能任務》，邀請16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大挑戰。首項任務隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、古天祥等人，接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂的訓練。

為了向在不同崗位默默耕耘的專業人士致敬，讓觀眾及參與節目藝人更深入了解各行各業不為人知的艱辛面，TVB推出全新綜藝節目《不可能任務》，邀請16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大挑戰。

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戴祖儀叫苦連天

首項挑戰任務為「動作特技考驗」，隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，8名藝人接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安精心安排、為期十天的龍虎武師基本功訓練，包括拉筋、側滾翻、前滾翻、片腿、跨腿以及如何做反應等。

雖然昨晚播出的訓練內容在林迪安眼中只是「小兒科」，但一眾藝人卻各有各「倒瀉籮蟹」，當中戴祖儀（Joey）不但在拉筋環節中叫苦連天、柔軟度比男隊友還遜色，之後在翻滾訓練環節，Joey雖有完成整套動作，但全動作不太順暢便是美感欠奉，連她自己亦大感不滿意。

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剖白內心世界

自感技不如人的Joey深怕連累隊友，最終忍不住流下自責的淚水：「我好驚我太fresh會影響大家進度，我冇乜自信，但又唔想畀人知。」

因此她真情剖白稱：「所以我會加倍開心和加倍有反應！我其實冇整親，只是不太明白點解我做極都做唔到，我知技巧喺邊，但我都依然係每次都做唔到。任何踢腿類型動作都好難，自己一直知道呢個問題，但一路冇處理，到今日見到兩位大前輩，就係一個狀態最差嘅自己。」

至於隊長張振朗則坦言擔心Joey：「可能大家認識嘅Joey係樂天、鍾意玩、好chill嘅女仔，估唔到佢會因為做唔好啲動作而喊出嚟。」

Joey事後接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，是首次不是因為劇情需要在鏡頭前真喊：「仲要喊到成個豬頭咁，我依家好擔心出到街會唔會好樣衰。」既搞笑又可愛。Joey又笑指經歷是次訓練後，更懂得如何「迎難而上」。

憶首度拍武片戲往事

其實是次是由張振朗主動提出挑戰龍虎武師這項任務，並主動致電錢嘉樂出手幫忙

張振朗在節目中亦有透露選擇挑戰相關任務的原因：「當年我第一次拍動作戲，套劇係《包青天（再起風雲）》，要連續30日拍打戲。當時個武指出名好猛，猛話我：『你係咪男人嚟，咁都做唔到？』」

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誠意打動錢嘉樂

振朗續稱：「好記得有個動作我要原地捉住譚俊彥隻手再扯番上隻馬度，我因為咁墜咗好多次馬，但成個過程最開心係聽到人哋話『你終於似番個男人』，我覺得咁樣辛苦都係值得嘅。」

本身是龍虎武師出身的錢嘉樂，坦言是次「出手」是因被張振朗熱誠感動，他在節目中亦勸勉一眾藝人努力學習、展現實力：「唔好吓吓都用替身，真真正正自己百分百做到之餘，仲要安全咁喺觀眾前面呈現到一啲嘢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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