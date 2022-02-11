【校長專欄】 子女患上中文默書恐懼症 校長分享3招高效默書溫習法

▲ 默寫是記憶訓練的一個機會，也是為小朋友積累語文中的基本生字、詞語的練習。

默寫是記憶訓練的一個機會，也是為小朋友積累語文中的基本生字、詞語的練習。孩子要有豐富的詞語積累，才能夠在寫句/口頭表達，或是句子表達時說出/寫出完整和具體的內容，是語文的重要基礎。

1. 讀準字音，邊讀邊記

朗讀可以加強記憶，因此，我們要鼓勵孩子把文句讀出來。有研究顯示，多朗讀可以提升認字的效能。況且，朗讀訓練也是讓孩子的口肌得到大量練習的機會，有助發展言語表達的能力。

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2.部件認字，把溫習變得有趣味

如果你細心觀察，會發現中文字其實是由不同的部件組合而成的。常見的識字方法包括：

加法識字（體＝骨+曲+豆）

部首識字（讓孩子初步掌握部首的概念）

部件識字（讓孩子分辨字形相近的生字）

日常教學或溫習時，要多讓孩子觀察，擅用他們的好奇心，引導他們發現字形的「秘密」。這種以偵探探秘的認字遊戲，可以使識字的過程變得有趣。「教學不能呆板，學習應該有趣。」所以在認字的時間，不妨告訴孩子，我們準備開始玩遊戲，讓孩子在輕鬆的氣氛下掌握認字和識字的技巧。

３.小步子學習，帶來持續的成功感

語文的表達以字詞為基本單位。溫習默書時，可以考慮先選取文本中的「常用字詞」、「認讀字詞」、「應用字詞」為溫習的基礎，逐一辨識字形。然後，才整段試默試寫，這樣會較容易記憶。由於孩子的專注力有限，溫習時，不妨調節溫習量，把目標訂成不同的小步子範圍。（例如：分成小段落，或每次選５個的字詞組合為目標。）小步子的成功，可以獲孩子獲得滿足感，使他們樂意持續學習/溫習。

教師選取的默書範圍，一般都具語文的典型模範。溫習默書之餘，請不妨思考文字和句子的規範和作用，了解教師定期進行默書的苦心。