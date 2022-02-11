【搶菜潮】全城搶菜後菜價終回落　曾智華與菜檔檔主一席話有感

▲ 全城搶菜潮後，菜價終於回落。

邊個嘈喧巴閉？邊個呼天搶地？究竟發生乜事？大家睇落去就知！

行走江湖，交朋結友，我肥碌最喜歡接近滿身正能量、具幽默感、成熟不偏激、視野識見皆有深度者（小弟未到此水平，故要「親賢人」！），因會活得較快樂又不時被啟發。

例如蔡瀾。你有疑難問佢，十之八九都有個答案俾你，「叮」一聲令人睇通。

N年前，香港經歷禽流感，全港生雞殺個清光，不少市民好似天冧咁款，呻無活雞過節，電視新聞中猛訴苦。

其時，我在《晨光第一綫》問蔡瀾點睇？佢笑笑口，豁達又開朗答：「無新鮮雞食，使唔使死呀？唔食新鮮嘅，可以食冰鮮吖？再唔係，食住豬牛羊海鮮過一頭半個月得唔得呀？使乜成個大喊十咁款。香港為國際商埠，九萬幾種食物由全世界運到，食少隻鮮雞，閒事！」

之後，再發生豬流感，佢又再開啟聽眾思維，小弟百分之一千同意。

最新影片：

昨早九點正，歎完早餐，走去九龍城街市瞄瞄最新街市行情。咦喂，大大條元朗烏頭賣三十五元。最吸引係，靚靚豆苗二十蚊半斤。速速買。問檔主阿伯：「嘩，啲菜咁快平番晒？」

佢立即老叔父上身：「早幾日電視新聞訪問我，講咗佢又唔播！我當時指出，香港人，食少兩日菜有乜咁大件事喎，使唔使嘈喧巴閉呼天搶地呀，一定好快平番㗎！呢呢，家陣唔單止價錢回復正常，若湧到的菜賣唔晒，要劈價添呀！」

點解電視新聞唔播阿伯的「預言」？太無驚嚇性，唔吸引囉！

全文刊於《經濟日報》，原題為「嘈喧巴閉呼天搶地」

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