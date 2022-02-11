  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶菜潮】全城搶菜後豆苗回落到20蚊半斤 菜檔檔主：菜賣唔晒要劈價

健康 14:11 2022/02/11

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

全城搶菜潮後，菜價終於回落。

邊個嘈喧巴閉？邊個呼天搶地？究竟發生乜事？大家睇落去就知！

行走江湖，交朋結友，我肥碌最喜歡接近滿身正能量、具幽默感、成熟不偏激、視野識見皆有深度者（小弟未到此水平，故要「親賢人」！），因會活得較快樂又不時被啟發。

例如蔡瀾。你有疑難問佢，十之八九都有個答案俾你，「叮」一聲令人睇通。

N年前，香港經歷禽流感，全港生雞殺個清光，不少市民好似天冧咁款，呻無活雞過節，電視新聞中猛訴苦。

其時，我在《晨光第一綫》問蔡瀾點睇？佢笑笑口，豁達又開朗答：「無新鮮雞食，使唔使死呀？唔食新鮮嘅，可以食冰鮮吖？再唔係，食住豬牛羊海鮮過一頭半個月得唔得呀？使乜成個大喊十咁款。香港為國際商埠，九萬幾種食物由全世界運到，食少隻鮮雞，閒事！」

之後，再發生豬流感，佢又再開啟聽眾思維，小弟百分之一千同意。

最新影片：

昨早九點正，歎完早餐，走去九龍城街市瞄瞄最新街市行情。咦喂，大大條元朗烏頭賣35元。最吸引係，靚靚豆苗20蚊半斤。速速買。問檔主阿伯：「嘩，啲菜咁快平番晒？」

佢立即老叔父上身：「早幾日電視新聞訪問我，講咗佢又唔播！我當時指出，香港人，食少兩日菜有乜咁大件事喎，使唔使嘈喧巴閉呼天搶地呀，一定好快平番㗎！呢呢，家陣唔單止價錢回復正常，若湧到的菜賣唔晒，要劈價添呀！」

點解電視新聞唔播阿伯的「預言」？太無驚嚇性，唔吸引囉！

全文刊於《經濟日報》，原題為「嘈喧巴閉呼天搶地

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 曾智華

相關文章

【菜價急升】將軍澳逾10主婦超市搶菜秒清空　街坊：經理每5分鐘上架一箱蔬菜
12:11 2022/02/09
【菜價急升】將軍澳逾10主婦超市搶菜秒清空　街坊：經理每5分鐘上架一箱蔬菜

你可能感興趣

【菜價急升】將軍澳逾10主婦超市搶菜秒清空　街坊：經理每5分鐘上架一箱蔬菜
12:11 2022/02/09
【菜價急升】將軍澳逾10主婦超市搶菜秒清空　街坊：經理每5分鐘上架一箱蔬菜
曾智華 網絡熱話 蔬果 街市 時事事件

最高瀏覽

【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
16:38 2022/02/10
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
15:18 2022/02/10
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台