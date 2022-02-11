【第五波疫情】議員倡內地醫護來港助檢測接種　陳肇始：特首政務司長正商議向內地提出支援

▲ (擷自立法會衞生事務委員會網上會議直播)

國務院港澳辦昨日表示，近日將會與國家衞健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，共同研究制定和實施支持香港防控疫情。

多名議員今日於立法會衞生事務委員會上，要求政府向內地尋求支援，經民聯梁美芬批評政府無善用大灣區聯手抗疫，亦無善用一國的後盾，要求政府向內地提出，增加醫護來港，協助抗疫及幫市民接種疫苗，並要於7日內興建港版的方艙醫院，最少提供一萬張病床。

食衞局局長陳肇始今日於立法會衞生事務委員會上表示，特區政府將就抗疫問題與內地舉行交流會議，商討有關內地對港的支援措施，特首和政務司司長亦正商議，向內地提出何種支援，當中抗疫設施亦在考慮之內。

就實政圓桌田北辰提到，一定要找內地人員來港，協助到院舍為長者接種疫苗，同時要加強檢測量。陳肇始表示，政府正盡力處理，而勞工及福利局正聯同衞生署，盡快安排人員到院舍為長者打疫苗，並增購更多快速測試套裝，同時增加更多採樣和檢測中心。

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責任編輯：陳正怡