【主播靚媽】43歲林燕玲相隔11年重返主播枱　「小飛俠」分享3大保養法

▲ 「小飛俠」林燕玲最近重返新聞主播崗位，被大讚保養得宜。

現年43歲外號「小飛俠」的林燕玲（Ruby），是一代新聞之花，時隔11年，已成為媽媽的她重返新聞主播崗位，加盟鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道》，令觀眾感到驚喜，大讚林燕玲明艷照人，形象端莊大方得體。

林燕玲中學時期就讀觀塘區的聖安當女書院，中六轉校至同區的高雷中學，之後升讀香港科技大學生物化學系。畢業後她做過空姐，2003年加入TVB成為新聞主播，以一頭清爽「小飛俠」式短髮示人，故被外界封為「小飛俠」。2006年她轉投Now TV續當主播，至2011年另謀發展。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其後林燕玲涉足金融業和銀行業不同職位，近年轉為自由身工作，不時在幕前亮相擔任主持和拍廣告等。2017年林燕玲與金融才俊葉浩文結婚，2020年以近42歲之齡誕下一子葉星辰（Konard），榮升新手媽媽。

林燕玲希望在湊小朋友和事業中取得平衡，上年年底宣布加盟以全新面貌亮相的鳳凰衛視香港台，主持晚上7時黃金時段的《全球新聞報道》。林燕玲不時在社交平台分享工作照及報新聞的畫面，可見她保養得宜，外表更添成熟美。

▲ 林燕玲加盟鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道》。（IG圖片）

網民也紛紛留言大讚她的美貌十年如一日，表現也非常專業，「好端莊，大方得體」、「仲係咁靚」、「神采飛揚、容光煥發」，有網民更詢問她如何保養。

最新影片推介︰

多跑步做高溫瑜伽

林燕玲曾接受TOPick訪問時談及保養之道，近幾年她開始勤做運動，主要做高溫瑜伽、跑步和行斜路機，她驚覺做運動能保持青春。

運動真的可以令一個人改變很多，單是多出汗已能幫助身體排毒，改善皮膚質素。每日保持30分鐘運動出汗對身體好，個人都精神一點。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

戒加工食品 空餘時不化妝

至於飲食方面，她懷孕後才比較注重健康飲食，特別戒食加工食品如香腸、午餐肉，盡量每日多吃原型食物，即不經加工的食物如蘋果、雞蛋等，尤其是蘋果含有多種礦物質。

女人勤護膚當然也很重要，林燕玲最重視落妝潔膚過程，不用工作時不會化妝，多讓皮膚休息，並勤敷美白保濕面膜，而護膚品一定要塗於適當部位，如眼用、頸用、唇用，「只要你愛惜自己皮膚，你的皮膚質素不會差到那裏。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲