【新冠肺炎】信銀國際有員工初步確診　本港9間分行暫停營業

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中信銀行(國際)有限公司今日（11日）表示，旺角分行一名員工昨天初步確診。而 紅磡黃埔新邨地下的分行則有初步確診者的密切接觸者到訪，今日進行深層清潔及消毒。

該名初步確診員工主要提供櫃台服務，2月8日前於本行位於堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下 之尖沙咀分行上班，2月8日起已暫停營業，2月8日起開始於旺角分行上班，最後上班日期為2月9日。

信銀國際指，該分行進行深層清潔及消毒，並將暫停服務直至另行通知，該分行全部員工及曾經與該位 初步確診員工有密切接觸之員工已獲安排接受檢測及於重返工作崗位前進行自我隔離 。

信銀國際又稱，為減少新冠病毒在社區內傳播的風險，在全港有9間分行暫停營業，包括自動櫃員機支票及現金存入務。另有9間分行本周六及下周六暫停營業，港九新界各佔3間。

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責任編輯：余思嵐