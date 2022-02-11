【免費送菜】齊惜福收到數噸蔬菜捐贈 免費派發給基層人士抗疫

▲ 齊惜福昨日收到錢大媽捐贈約數噸新鮮蔬菜。

多區跨境司機連日在內地確診，文錦渡口岸貨運受影響，大批供港蔬菜未能送抵香港，本港蔬菜價錢日前飆升，現時已經逐步回落。非牟利慈善機構齊惜福昨日收到錢大媽捐贈約數噸新鮮蔬菜，今天將部分收到的蔬菜，在淘大、翠屏邨供由街坊自助領取。

齊惜福是將剩餘食物轉化為熱食，再免費派發給基層人士的慈善機構。齊惜福表示，昨日深夜收到錢大媽通知，捐贈數噸新鮮蔬菜，涉及72個品種，包括娃娃菜、菜心、胡蘿蔔、芥藍、白菜等，應有盡有。

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為確保蔬菜可以新鮮送到有需要的基層人士手中，齊惜福在收到蔬菜後12小時內，於2月11日聯絡淘大與翠屏兩個恆常熱食派發點，供受眾與街坊以自助的形式免費領取新鮮蔬菜。每個飯點都有接近20種不同蔬菜提供。是次活動合共約300名受眾與街坊受惠，人均領到幾公斤的新鮮蔬菜。

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齊惜福指，由於疫情嚴重，蔬菜由受眾與街坊自助領取。現場受眾與街坊非常配合，在指定區域耐心排隊輪候，保持社交距離，輪到再上前到領取點自行領取。

其中今朝在淘大供由領飯受眾與街坊免費自行領取，數量約900公斤；第二部分在下午在翠屏供領飯受眾免費自行領取，約900公斤；第一批餘下部分將用於齊惜福社區廚房，日常每天製作約3,500個熱食飯盒，供應給全港20多個飯點給基層人士。

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記者：鄺嫻