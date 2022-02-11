【家居檢疫】消息：初步確診增至逾1,500宗　家居檢疫大廈名單涉東區、中西區多幢大廈【附檢疫須知】

▲ 為盡快遏止病毒擴散，避免拖垮醫療系統，政府於2月8日啟動「居安抗疫計劃」。（陳國峰攝）

新冠疫情嚴峻，本港近日接連錄得近千宗或以上新增確診，消息指今日(11日)最新初步確診已增至逾1,500宗。為盡快遏止病毒擴散，避免拖垮醫療系統，政府於2月8日啟動「居安抗疫計劃」，讓確診者的密切接觸者及次密切接觸者接受家居檢疫。TOPick記者整理「居安抗疫計劃」的重要資訊如下。

點擊即看：【家居檢疫人士所居住的大廈名單】

聯絡方法：

家居檢疫期間感到不適／快速抗原檢測結果為陽性應致電／安排日常生活所需：

民政事務總署「居安抗疫計劃」熱線：1833 019

對政府資訊科技總監辦公室人員身份、電子手環或「居安抗疫」流動應用程式有疑問：

熱線：5394 3150

電郵：shs@ogcio.gov.hk

短訊：5394 3388（須提供姓名和聯絡電話）

WhatsApp 熱線：9617 1823（須提供姓名和聯絡電話）

圖文看清家居檢疫安排：

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常見問題：

1. 哪些人士要接受家居檢疫？

確診者的密切接觸者須接受14天家居檢疫

密切接觸者的密切接觸者（次密切接觸者）須接受4天家居檢疫

可進行家居檢疫的原則：

家居環境是否適合作檢疫：例如大廈出現傳播情況、劏房、需與其他人共用厠所廚房及家居面積太小等均不適合

受檢人士的風險程度：只有相若風險的人士才可一同檢疫，不同風險的人士應分開檢疫

個別人士的身體狀況：需考慮個別人士的狀況，例如自理能力、是否需要別人照顧、懷孕、慢性疾病患者等

2. 接受家居檢疫期間需要做甚麽？

每天量度體溫兩次

在檢疫期内的指定日子自行進行快速抗原檢測，並在讀取測試結果後立即拍照以保留檢測結果。另外，接受14天家居檢疫的人士亦須在檢疫期第12天於社區檢測中心進行核酸檢測，並保存載有檢測結果的電話短訊通知。

將相關的健康監測資料及檢測結果記錄於「家居檢疫人士醫學監測表」，以供衞生防護中心人員作不定期查核。

3. 家居檢疫人士須在甚麽日子進行檢測？

4天家居檢疫 檢疫期第1天、第2天及第4天進行快速抗原檢測 14天家居檢疫 檢疫期第1天、第4天、第7天及第10天進行快速抗原檢測；檢疫期第12天於社區檢測中心進行核酸檢測

讀取快速抗原檢測結果後 立即拍照 以保留所有檢測結果。另外，如須於社區檢測中心進行核酸檢測，請保存載有檢測結果的電話短訊通知。衞生防護中心人員會不定期查核相關的檢測結果。

以保留所有檢測結果。另外，如須於社區檢測中心進行核酸檢測，請保存載有檢測結果的電話短訊通知。衞生防護中心人員會不定期查核相關的檢測結果。 任何相關人士如未有遵從上述檢測規定，即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，相關人士並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

4. 家居檢疫人士如何安排日常生活所需？

需 自行安排 所需的基本日常用品及/或食物，透過毋須接受檢疫的親友供應或透過互聯網/電話訂購

所需的基本日常用品及/或食物，透過毋須接受檢疫的親友供應或透過互聯網/電話訂購 若無法自行安排基本日常生活所需，可致電「居安抗疫」計劃熱線

5. 接收送遞物品（例如膳食和網上購物貨品）時要注意甚麼？

應採用非接觸付款方法。上門送遞物資的人員只可將物品放到單位門外（如單位外的椅子上），不可進入屋內，以減低感染風險。同時應避免與有關人士面對面接觸。

6. 家居檢疫人士可否如常棄置垃圾？棄置垃圾時有什麼注意事項？

檢疫人士可於進行快速抗原測試並獲得陰性結果當日，短暫離開住址到同一樓層垃圾收集處棄置垃圾，惟過程中須佩戴一個緊貼面部的外科口罩。

在離開單位前，應先將垃圾妥善包紮好，消毒雙手及在離開單位後立即關上大門，並盡快返回單位內及消毒雙手。

7. 家居檢疫人士在甚麼情況可以外出？

除棄置垃圾、前往社區檢測中心接受採樣，或經由衞生署允許的指定活動外，檢疫人士必須於整個檢疫期間逗留在該單位內。

其他注意事項：

除家居檢疫人士外，禁止任何人進入該單位

檢疫期間必須關上該單位的大門

盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通

如廁後先蓋廁板再沖廁，並以梘液和水清潔雙手

每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口

清潔家居措施：

每日清潔和消毒家居環境。可使用 1 比 99 稀釋家用漂白水消毒，15至30分鐘後，用清水清洗並抹乾，金屬表面則可用70%酒精消毒。

被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物汚染的物品表面或地方，應先用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，然後用 1 比 49 稀釋家用漂白水，15至30分鐘後，用清水清洗並抹乾，金屬表面則可用 70%酒精消毒。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津