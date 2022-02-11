【死因研訊】癌病漢術後抽痰亡死因續訊　學護承認未在護士監督下抽痰

▲ 涉事時任學護葉美麟（右）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

61歲吊機操作員於2018年間舌癌復發，於屯門醫院進行手術後，由學護於頸部臨時氣管造口協助抽痰，期間病人心跳停頓，3星期後死亡。死因研訊今（11日）續。涉事學護供稱，她當時不知有指引列明學護需在護士監督下為病人抽痰，涉事學護又承認與相關護士均違反上述指引。

死者湯權，終年61歲。死者於2018年7月25日入住屯門醫院。及至8月4日，由學護於死者喉嚨造口的喉管抽痰，期間死者心跳停頓，並昏迷約半小時。死者於深切治療部被發現有腦水腫，經搶救後於8月25日不治。

涉事學護葉美麟作供稱，她現職瑪嘉烈醫院正式護士。葉供稱，首5至6次替死者抽痰時，均在註冊護士監督下進行。葉續指為死者抽痰前，亦曾於內外科病房有相關經驗。

葉憶述，她於8月4日曾獨自為死者抽痰，當時她拉開床簾後，曾用眼觀察接駁死者喉嚨造口的喉管，確定無礙後將抽痰喉放入喉管約8厘米，隨後感到有東西阻礙，於是便拉出抽痰喉，但未有發現不妥。葉指，隨後再將抽痰喉放入喉管時，死者突然左右郁動，並嘗試拔去鼻胃喉，葉遂制止死者。

葉續指，她其後立即要求支援，在床簾外的護士張港耀遂前來協助，期間死者吐了一啖疑似血痰的液體，之後面色變紫，葉並告知張抽痰情況。葉指，張遂大叫「拎急救車入嚟！」，葉其後將急救用品交予張後，便被吩咐到其他病房工作。

死者女兒問及葉，家屬於2018年12月曾收到屯門醫院信件，內容提及學護應在正式護士監督下為病人抽痰。葉供稱當時不知道有上述指引，事發後才被護士長告知相關指引。

葉續供稱，指引中提及學護能擔任的醫療程序及不同工作的風險，並提及抽痰需有護士在場監督。葉承認，當時她與相關護士均違反上述指引。

研訊今午續。

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記者：梁錦麟