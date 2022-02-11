【第五波疫情】曾浩輝：當治療設施飽和需研家居隔離確診者　「封城」須付上代價屬最後一招

▲ 曾浩輝：當治療設施飽和需研家居隔離確診者，認為「封城」須付上代價屬最後一招（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，衞生防護中心前總監曾浩輝形容，連日確診數字升幅極快，追蹤源頭已沒甚麼意義，因即使當局全力追蹤，亦已不能阻截病毒傳播，認為未來一周十分關鍵，當各項治療設施已飽和，有需要考慮家居隔離確診者；他又認為可給予機會看看「動態清零」是否有效，如效果不好才再作調較，他指「與病毒共存」說法是較為消極，強調外國所謂「共存」亦並非「躺平」。

曾浩輝表示，家居隔離確診者是最終方案，要盡量減低家居感染風險，防止同住家人，尤其長者中招。對於有專家建議未來一、兩周內實施「封城」措施，他認為「封城」要付出代價，擔心弱勢社群的生活，而關鍵在於如何執行，目前難以定論多少宗確診個案就需要封城，但以世界衞生組織的角度，這是最後一招。

至於應否維持「動態清零」或改用「與病毒共存」策略，曾浩輝認為目前防控疫情亦未到彈盡糧絕，外界應該先給予機會看看「動態清零」是否有效，如發覺措施未達效果時再作調整，短期應該先集中減低確診數字，他又強調，外國即使採取「與病毒共存」亦非甚麼都不做，舉例多確診個案是仍會採取額外措施，包括關閉處所和封城，認為「共存」並非躺平。

曾又指出，本港目前檢測量出現「短板」，應考慮尋求外援協助，又相信全民自願檢測有一定作用，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好當找出一定數量患者後該如何處理。

本港昨起加辣防疫措施，並勒令部份行業停業，如健身中心、髮型屋等，他認為要再詳細考慮減少公共交通工具的班次，及研究再擴大表列處所。

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記者：鄧凱文