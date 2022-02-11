  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】曾浩輝：當治療設施飽和需研家居隔離確診者　「封城」須付上代價屬最後一招

社會 14:51 2022/02/11

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

曾浩輝：當治療設施飽和需研家居隔離確診者，認為「封城」須付上代價屬最後一招（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，衞生防護中心前總監曾浩輝形容，連日確診數字升幅極快，追蹤源頭已沒甚麼意義，因即使當局全力追蹤，亦已不能阻截病毒傳播，認為未來一周十分關鍵，當各項治療設施已飽和，有需要考慮家居隔離確診者；他又認為可給予機會看看「動態清零」是否有效，如效果不好才再作調較，他指「與病毒共存」說法是較為消極，強調外國所謂「共存」亦並非「躺平」。  

曾浩輝表示，家居隔離確診者是最終方案，要盡量減低家居感染風險，防止同住家人，尤其長者中招。對於有專家建議未來一、兩周內實施「封城」措施，他認為「封城」要付出代價，擔心弱勢社群的生活，而關鍵在於如何執行，目前難以定論多少宗確診個案就需要封城，但以世界衞生組織的角度，這是最後一招。   

至於應否維持「動態清零」或改用「與病毒共存」策略，曾浩輝認為目前防控疫情亦未到彈盡糧絕，外界應該先給予機會看看「動態清零」是否有效，如發覺措施未達效果時再作調整，短期應該先集中減低確診數字，他又強調，外國即使採取「與病毒共存」亦非甚麼都不做，舉例多確診個案是仍會採取額外措施，包括關閉處所和封城，認為「共存」並非躺平。

曾又指出，本港目前檢測量出現「短板」，應考慮尋求外援協助，又相信全民自願檢測有一定作用，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好當找出一定數量患者後該如何處理。   

本港昨起加辣防疫措施，並勒令部份行業停業，如健身中心、髮型屋等，他認為要再詳細考慮減少公共交通工具的班次，及研究再擴大表列處所。  

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文 

相關文章

【第五波疫情】當局與THE GULU應用程式合作派籌　安定/友愛社區中心已派出700張籌
今日 09:36
【第五波疫情】當局與THE GULU應用程式合作派籌　安定/友愛社區中心已派出700張籌
【第五波疫情】林哲玄倡增檢測網上取籌系統　建議改建會展作隔離設施
今日 12:00
【第五波疫情】林哲玄倡增檢測網上取籌系統　建議改建會展作隔離設施
【第五波疫情】明星海鮮酒家多間分店停業　直至另行通知
今日 13:01
【第五波疫情】明星海鮮酒家多間分店停業　直至另行通知
【第五波疫情】滙豐2名職員確診　銅鑼灣柏寧及熙華大廈分行今起暫停服務
今日 13:55
【第五波疫情】滙豐2名職員確診　銅鑼灣柏寧及熙華大廈分行今起暫停服務
【第五波疫情】議員倡內地醫護來港助檢測接種　陳肇始：特首政務司長正商議向內地提出支援
今日 13:17
【第五波疫情】議員倡內地醫護來港助檢測接種　陳肇始：特首政務司長正商議向內地提出支援
【第五波疫情】city’super有員工初確　海港城美食廣場暫時關閉
今日 14:14
【第五波疫情】city’super有員工初確　海港城美食廣場暫時關閉

你可能感興趣

【第五波疫情】當局與THE GULU應用程式合作派籌　安定/友愛社區中心已派出700張籌
今日 09:36
【第五波疫情】當局與THE GULU應用程式合作派籌　安定/友愛社區中心已派出700張籌
【第五波疫情】林哲玄倡增檢測網上取籌系統　建議改建會展作隔離設施
今日 12:00
【第五波疫情】林哲玄倡增檢測網上取籌系統　建議改建會展作隔離設施
【第五波疫情】明星海鮮酒家多間分店停業　直至另行通知
今日 13:01
【第五波疫情】明星海鮮酒家多間分店停業　直至另行通知
交通 行業 隔離檢疫 疫情 防疫措施 曾浩輝 家居 治療 衞生防護中心 弱勢社群

最高瀏覽

【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
16:38 2022/02/10
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
15:18 2022/02/10
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台