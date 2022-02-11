【星級育兒】歌神用「佛系管理」教女　暖男爸爸張學友：唔會強迫佢哋接受我意見

▲ 張學友寵妻女寵到飛上天。

張學友日前接受點新聞《香港機遇》嘉賓主持周振基教授訪問，罕有分享與太太羅美薇及兩位愛女的相處之道，在港人心中高高在上的「歌神」，家中地位竟然排最後！

1986年與羅美薇合作電影《痴心的我》擦出愛火花，有指二人曾分手幾年，1996年在英國倫敦註冊結婚，二人育有兩名女兒21歲張瑤華（Zoe）及16歲張瑤萱（Zia）。

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家中地位排第尾

羅美薇為婚姻退出娛圈，專心相夫教女，甘願做學友背後的女人。如此偉大，難怪學友成為「寵妻狂魔」：「我喺屋企永遠都係喺最後一個位。」

他更幽默笑指家養烏龜地位都比他高，負責做「鏟屎官」、餵食物及洗籠等，計埋太太、兩女、學友媽媽，還有一隻狗，笑言可能排第6、7位。

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佛系教女

至於教女方面，學友否認非嚴父，直言「佛系管理」：「我主要係畀意見，接唔接受係佢哋自己。我自己都有自己嘅睇法，衣着又好，談吐又好，佢哋對將來嘅睇法都好啦，但係我都唔會強迫佢哋嘅。」

他補充指，作為父親會在她們身邊支持及提醒︰「只可以一路提醒佢哋，話『小心啊，或者會有啲咩問題㗎』，但係如果佢哋都係堅持，咁嗰個結果要佢哋自己去承受。」

出名是住家男的學友，雖然經常做家務，但自己不太會下廚，主要太太負責，並大賣口乖讚對方煮嘢食叻。主持問他女兒有否讚其廚藝，他說：「梗係話我煮得好啦！我係佢哋嘅朋友嚟，唔通佢會咁對啲朋友咩係咪先？」可見學友與女兒們關係良好似朋友。

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不敢收徙弟

談到歌唱事業，貴為「四大天王」的學友不時寄語後輩，大方分享唱功及舞台經驗，但從來沒有正式收過徙弟，他直言唔敢收，怕誤人子弟：「好多後輩歌手都有同我傾偈，問我點樣唱，我話咁樣唱。因為我哋冇學過，只用自己嘅經驗去演唱，但經驗會隨著累積改變。」

歌神還謙虛說︰「所以冇乜邊個係師傅，我依家都推翻晒我以前講嘅嘢㗎，喺唱歌上面。」