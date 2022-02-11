  • 21°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星級育兒】歌神用「佛系管理」教女　暖男爸爸張學友：唔會強迫佢哋接受我意見

育兒經 15:47 2022/02/11

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

張學友寵妻女寵到飛上天。

張學友日前接受點新聞《香港機遇》嘉賓主持周振基教授訪問，罕有分享與太太羅美薇及兩位愛女的相處之道，在港人心中高高在上的「歌神」，家中地位竟然排最後！

1986年與羅美薇合作電影《痴心的我》擦出愛火花，有指二人曾分手幾年，1996年在英國倫敦註冊結婚，二人育有兩名女兒21歲張瑤華（Zoe）及16歲張瑤萱（Zia）。

最新影片推介：黃子華、張繼聰、陳湛文專訪

家中地位排第尾

羅美薇為婚姻退出娛圈，專心相夫教女，甘願做學友背後的女人。如此偉大，難怪學友成為「寵妻狂魔」：「我喺屋企永遠都係喺最後一個位。」

他更幽默笑指家養烏龜地位都比他高，負責做「鏟屎官」、餵食物及洗籠等，計埋太太、兩女、學友媽媽，還有一隻狗，笑言可能排第6、7位。

    點擊圖片放大
    +2

佛系教女

至於教女方面，學友否認非嚴父，直言「佛系管理」：「我主要係畀意見，接唔接受係佢哋自己。我自己都有自己嘅睇法，衣着又好，談吐又好，佢哋對將來嘅睇法都好啦，但係我都唔會強迫佢哋嘅。」

他補充指，作為父親會在她們身邊支持及提醒︰「只可以一路提醒佢哋，話『小心啊，或者會有啲咩問題㗎』，但係如果佢哋都係堅持，咁嗰個結果要佢哋自己去承受。」

出名是住家男的學友，雖然經常做家務，但自己不太會下廚，主要太太負責，並大賣口乖讚對方煮嘢食叻。主持問他女兒有否讚其廚藝，他說：「梗係話我煮得好啦！我係佢哋嘅朋友嚟，唔通佢會咁對啲朋友咩係咪先？」可見學友與女兒們關係良好似朋友。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不敢收徙弟

談到歌唱事業，貴為「四大天王」的學友不時寄語後輩，大方分享唱功及舞台經驗，但從來沒有正式收過徙弟，他直言唔敢收，怕誤人子弟：「好多後輩歌手都有同我傾偈，問我點樣唱，我話咁樣唱。因為我哋冇學過，只用自己嘅經驗去演唱，但經驗會隨著累積改變。」

歌神還謙虛說︰「所以冇乜邊個係師傅，我依家都推翻晒我以前講嘅嘢㗎，喺唱歌上面。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆　女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸
11:14 2022/02/02
【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆　女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸
【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆　Manna姐母兼父職培育子女成學霸
18:35 2022/02/10
【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆　Manna姐母兼父職培育子女成學霸
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
19:13 2021/12/22
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破

你可能感興趣

【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆　女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸
11:14 2022/02/02
【影帝生日】梁家輝64歲生日吃冰糖葫蘆　女兒狂貼相慶祝：世界上最好爸爸
【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆　Manna姐母兼父職培育子女成學霸
18:35 2022/02/10
【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆　Manna姐母兼父職培育子女成學霸
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
19:13 2021/12/22
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
張學友 娛樂人物職業 家庭關係 家庭教育 演員 歌手 電影 結婚 分手

最高瀏覽

【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
16:38 2022/02/10
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
15:18 2022/02/10
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台