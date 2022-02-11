【疫苗接種】銅鑼灣社區疫苗接種中心今日投入服務　預計每日可接種1000劑復必泰

▲ 公務員事務局局長聶德權聯同希慎興業主席利蘊蓮一同視察中心的首日運作情況。（政府新聞處）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案，近日市民接種新冠疫苗反應踴躍，位於銅鑼灣的「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」今日（11日）投入服務，為市民接種復必泰疫苗，預計衛星社區疫苗接種中心最高每天可為市民提供超過一千劑疫苗接種服務。

公務員事務局局長聶德權聯同希慎興業主席利蘊蓮一同視察中心的首日運作情況，聶德權表示，當前疫情非常嚴峻，每日確診個案超過千宗，並繼續上升，以及錄得長者死亡個案，對本港構成前所未見的威脅。他預計衛星社區疫苗接種中心最高每天可為市民提供超過一千劑疫苗接種服務，希望廣大市民可以善用這個交通四通八達的接種點，盡快接種疫苗。

在疫情下，我們正爭取盡快達至9成的接種率，一方面保護自己以減低一旦染疫所帶來重症和死亡的風險，另一方面保護已不勝負荷的醫療系統。疫情下，每位市民也有角色。尚未接種第一劑新冠疫苗的市民，特別是長者，必須迅速行動，之後並要按時接種第二劑和第三劑疫苗。

禮頓中心衛星社區疫苗接種中心每日上午8時至下午8時提供服務，而下午1時半至2時半為清潔時間。接種中心不會即場派發「即日籌」。合資格人士可選擇在此接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。

接種中心位於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場，經改裝作為疫苗接種中心，設有專用升降機由地下直達。此衛星中心由中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心的醫療機構營運。

目前，共有15間社區疫苗接種中心為市民服務，另有三間兒童社區疫苗接種中心於下周三（16日）起陸續啓用。60歲或以上人士可到大部分社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠