【救急扶危】冬奧醫生團隊苦練滑雪4年　肩負10公斤醫療包4分鐘內趕往救危

▲ 冬奧醫生團隊苦練滑雪4年，只為救急扶危。

北京冬奧眾多項目中，我最愛看滑雪比賽。各國滑雪好手在白皚皚的陡峭雪坡高速滑行，每一個翻騰和着地姿勢，令人看得腎上腺素狂飈。

我非常怕冷，滑雪不是我杯茶，但我大部分的家人都愛此運動。曾與家人一起到滑雪場度假，我跟滑雪教練學了基本功後，便跟着家人一起滑。以為自己小心翼翼，又有姐姐在旁護着我，便萬無一失。豈料有初學者失控高速從後撞向我們，我後腦落地暈了半天，姐姐也擦傷流血，二人一起送院，那次經歷令我對這種危險的運動敬而遠之。

根據資料顯示，即使是專業高山滑雪運動員，受傷率也接近百分之十五。由於他們的滑行時速較一般人快，滑雪動作亦複雜，所以一旦發生意外，傷勢往往比較嚴重，隨時危及生命。在陡峭雪山，醫生如何趕抵現場即時作出救援？

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為了是次冬奧，中國早於四年前開始組建滑雪醫生團隊。四十多位具備豐富滑雪經驗的醫生，每個寒冬，連續四周每天訓練六小時，每人背上重達十公斤的醫療包，練習在四分鐘內趕赴意外現場，處理受傷運動員並把他們移離賽道。

高山滑雪醫生除了要在坡度達百分之七十左右的雪山滑行，更要在光滑如鏡的賽道上隨時停下搶救傷者，難度和兇險非一般人可以想像。

為了防止藥品被凍結無法使用，滑雪醫生們要預先抽取相當藥品，把它們密封後，藏在衣服夾層，利用自己的體溫為藥品保溫備用。

苦練滑雪，捱冷冒死，不為名利，不求褒獎，只為克盡醫者的天職和本份。讓我們向這群默默肩負冬奧救危扶傷的醫生致敬。

全文刊於《經濟日報》，原題為「捱冷冒死的醫生」