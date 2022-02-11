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【第五波疫情】荷里活百老匯戲院宣布結業　戲院：抱歉未能在光影之下道別

社會 15:07 2022/02/11

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荷里活百老匯戲院宣布結業。（資料圖片）

疫情下大量表列處所停業，不少蒙受巨額損失，戲院更是重災區，無收入的同時，部份需支付巨額租金。鑽石山荷里活百老匯戲院今日（11日）宣布不再續約。

百老匯院線在Facebook宣布，

感謝大家多年對荷里活百老匯嘅支持!

由於租約至三月期滿及疫情關閉令，抱歉未能在光影之下道別。我們期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面~

（百老匯院線Facebook圖片）

百老匯表示，荷里活百老匯的bcinephile會員部服務將會暫停，會員可到荃灣百老匯、百老匯The ONE及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

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責任編輯：陳梓蔚

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