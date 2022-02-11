【第五波疫情】民建聯促立即向中央請求全方位支援　提4建議包括增建方艙醫院

▲ 民建聯促請港府，即時請求中央派員作全方位支援。（民建聯提供）

第五波疫情爆發。在立法會擁有19席的民建聯，今日去信特首林鄭月娥，要求立即向中央政府，提出派員作全方位支援的請求。

民建聯提出4項建議，要求派遣內地疫情防控專家團來港，就香港的抗疫提出意見指導，並增設更多「火眼實驗室」，將病毒檢測能力提升至每日100萬次，冀以此為基礎，推行「非禁足式全民檢測」，再配合精準圍封，截斷社區傳播。該黨又提出增建方艙醫院，提升本港接收患者能力，將患者從社區中隔離，又倡協調內地中成藥供港。

此外，民建聯亦因應目前情況，提出6項改善建議，包括全面開放3歲或以上兒童，接種科興疫苗、在「安心出行」應用程式加入個案追蹤功能、徵用酒店及渡假中心接收輕症患者等。

民建聯主席李慧琼指，要做到清零，就要與內地專家組對接，認為現時有很多市民認為，香港採取的方法，似乎是與病毒共存，多於要做到清零，所以是行不通，期望港府能思考好當前形勢，以清零的方法去達致清零。

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責任編輯：陳宛彤