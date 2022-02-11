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【第五波疫情】李家超今日率代表到深圳　預備出席明天與內地疫情交流會

政治 15:14 2022/02/11

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李家超今日率代表到深圳，準備出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會。（經濟日報資料圖片）

政務司司長李家超今日率領代表到深圳，準備明天出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，就香港當前疫情形勢交流意見，並就內地支持香港抗疫措施、保障內地供港物資等事宜作交流。

國務院港澳事務辦公室、國家衞健委、國家疾控局、廣東省人民政府、深圳市人民政府代表及專家，也會參與今次交流會。至於香港方面，除了李家超，同行的還有5名局長，分別是運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞，以及保安局局長鄧炳強。此外，衞生署、食物環境衞生署及民政事務總署等相關部門代表，也會參與今次交流會。

國務院港澳辦發言人昨晚透過回答記者提問方式，透露近日會在深圳，召開第2次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，並根據中央的決策部署，將共同研究，制定和實施支持香港防控疫情，保持香港社會大局穩定的政策措施。

另外，陳肇始今日在立法會一個事務委員會上指，特首和政務司司長正商議，向內地提出何種支援，當中抗疫設施亦在考慮之內。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳宛彤

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