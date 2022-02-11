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【第五波疫情】新增1,325宗確診個案　有3區個案較多【不斷更新】

社會 16:25 2022/02/11

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第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）下午出席記者會交代最新疫情。

今日（11日）新增1,325宗確診個案，再創疫情以來單日新高，其中24宗是懷疑delta個案；1,325宗個案中，僅2宗為輸入個案。大部分個案為本地病例，其中葵青、深水埗、沙田區個案較多，其次為屯門和黃大仙區。

【17：05】

截至現時，有13間老人院舍需要撤離接受檢疫。

【17：00】

李立業表示，現時亞博設施和北大嶼山感染控制中心，各有約600多位病人入住，設施接近飽和。

【16：55】

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，非常重視近日在醫院發生群組個案，醫管局會盡快安排所有員工，特別是前線臨牀員工逐步進行快速抗原測試詳情即看：【下一頁

【16：50】

張竹君表示，現時有逾1,500宗確診個案，認為現時疫情仍未見頂。

【16：45】

今多2名確診者離世，包括86歲翁及88歲，累計218人離世。其餘留院人士情況，詳情即看：【下一頁

【16：40】

明愛醫院、屯門醫院、沙田醫院均出現確診個案。詳情即看：【下一頁

【16：35】

張竹君表示，有多間院舍出現感染個案。詳情即看：【下一頁

【16：30】

今日（11日）新增1,325宗確診個案，其中葵青、深水埗、沙田區個案較多。

最新影片：【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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