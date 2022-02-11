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【全民造星IV】Yoyo率先跑出拍劇接廣告　23歲葛綽瑤工作多人氣不輸COLLAR

娛樂 16:05 2022/02/11

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參加ViuTV節目《全民造星IV》而彈起的葛綽瑤（Yoyo）工作不斷。

ViuTV節目《全民造星IV》成功孕育女團COLLAR，八位女生甫一出道便成為焦點，推出首支團歌《Call My Name！》之餘亦成為廣告商新竉兒，人氣甚高。

然而，《造星IV》有不少滄海遺珠如葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Winwin）等，其中深得花姐（黃慧君）愛戴的Yoyo率先跑出拍劇及拍廣告，工作量不少於COLLAR。

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Yoyo獲花姐愛戴

Yoyo於去年參加《造星IV》，參賽編號為87號，她順利晉身20強參加決賽，最終取得第16名，且未有被選中加入成為女團成員。

縱使如此，外表甜美的Yoyo於面試時已深得花姐歡心，當時花姐曾揚言：「我可以為了她而放棄MIRROR。」可見仍為參賽者的她有望成為ViuTV旗下藝人。

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失落女團人氣不減

參賽期間，Yoyo已獲不少品牌及廣告商看上，未出道已接拍廣告及出席活動，且擁有不少粉絲——粉葛包支持，推出各種應援物為她打氣。

失落女團後的Yoyo人氣不減，工作量不斷的她備受網民愛戴，不少網民集氣希望她與何洛瑤（Sica）和許寶恆（Alice）組成Yolica，以新身份示人，為大家帶來更多驚喜。

（IG圖片）

率先拍劇

此外，現年23歲的Yoyo已簽約成ViuTV旗下，她亦先拔頭籌接拍劇集《季前賽》，與《造星》師兄姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193） 及吳啟洋（Phoebus）同劇，有望被力捧。

撰文 : TOPick柴犬出動

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