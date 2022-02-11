【財政預算案】民主黨倡每人派15000元現金　羅健熙：疫情下派現金最直接

▲ 民主黨今日舉行記者會，交代財政預算案建議。（胡偉明攝）

財政預算案本月23日發表，民主黨今日提出多項建議，包括向全民派1.5萬元現金，協助渡過疫情及購買防疫物資，並向失業人士和開工不足人士，每月分別發放1萬元和5000元援助金，為期半年。

民主黨又建議，寬減薪俸稅及個人入息稅100%，上限為2萬元；並寛減自住物業差餉，每委上限1500元；公屋免租一個月、綜援「雙糧」及提供電費津貼等。

該黨又建議，向每橦大廈提供2萬元津貼，供抗疫用途；向盈利200萬以下企業，按員工人數提供津貼，惟企業要承諾不解僱任何員工。

另外，該黨同時建議，向公共交通經營者提供補貼，令其維持正常班次，避免車廂過份擠迫，減少乘客感染風險。

民主黨主席羅健熙指出，現時本港處於疫情之下，「派糖」措施對市民有幫助，又認為派發現金會比較直接。

對於近日有聲音建議香港「封城」，羅健熙認為，市民對此有很大擔憂，建議政府可思考集中資源，先處理容易引致重症的Delta個案。

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記者：胡偉明