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【第五波疫情】飲食業員工染疫5天、10天仍未獲送院　黃傑龍籲提供明確居家隔離指引

社會 15:33 2022/02/11

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本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案屢創新高，醫療系統面對龐大壓力。稻苗學會榮譽會長黃傑龍指，近日收到飲食業人士反映，有員工染疫後久候5天至10天，均未獲安排送院。他呼籲當局提供居家隔離的指引，讓市民更為安心。

身兼多間餐廳老闆的黃傑龍今日（10日）在社交平台表示，飲食業的群組不斷收到投訴、求助，稱有員工確診或者被列為緊密接觸者後，他們只獲當局告知，需要在家等候通知入院，但等候時間長達5天、甚至10天，尚未獲得相關安排。

我公司元朗廣場分店有一位同事2月4日已經初步確診，衞生防護中心話會接佢入醫院，叫佢喺屋企等，等到今天2月11日了還是在家等候，已經足足一個星期了，可能已經等如在家療養好返，已經陰性都唔定了，不過冇人知，因為冇人理佢冇法做檢測。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍形容，現時香港醫護人員「已經120%超負荷」，所有床位幾乎用盡。他認為，政府應明確公布居家隔離的條件以及提供基本藥物指引：如屋企環境比較寬闊、沒有老人家、較年青則可以留家。黃傑龍表示，此情況下，即使自己確診，他亦十分願意讓出醫院床位給有需要的老人家或長期病患者，自己則在家療養。但他強調，政府要清晰公布政策，他才可以配合。

問題係你要講俾我知我先配合到你。 好似我嗰位同事，你叫佢在家等候，佢每個鐘頭要留意個電話，內心成日擔憂今日唔知聽日事，點增強抵抗力？ 如果清楚話俾佢知在家休養，起碼佢可以安心瞓覺，盡量增強抵抗力快啲好返，唔會而家咁精神壓力極大瞓唔着。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳

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