【正能量】中大男生先天視障求職屢碰壁　創職業配對平台助高學歷殘疾者搵工

▲ 天生視力殘障的崔宇恆，2011年畢業於香港中文大學經濟系，曾在多間投資銀行實習，但他在求職時卻處處碰壁。

平常人或許機會處處，但對於殘疾人士來說，倘若沒有遇上伯樂，他們的才能就如「禾稈冚珍珠」。由崔宇恆創辦的CareER組織，正是要為高學歷的殘疾人士配對合適的工作。

天生視力殘障的崔宇恆，2011年畢業於香港中文大學經濟系，曾在多間投資銀行實習，但他在求職時卻處處碰壁。有著切膚之痛的他，有感不少高學歷殘疾人士受到歧視，所以在2013年創辦CareER，設立配對平台，為高學歷的殘疾人士配對工作，以及向有特殊教學需要的人士提供升學輔導。組織至今已成功為數以百名僱主和殘疾人士配對，讓他們創造向上流動的空間。「夢想唔係見到事情發生，而係堅持先見到夢想。」崔宇恆說。

生活中勇於嘗試

崔宇恆3歲時已被診斷為先天視力殘障，只有三成視力，隨著年紀增長眼睛更逐步退化，他現時只剩餘百分之五的視力，出門需要導盲犬陪伴。

小學去街場打波仲睇到，中學時期已經睇唔到，大學踢唔到波就去玩詠春，自己跑步能力都無，就戴智能手錶原地跑一個鐘。

幸好他自小就得到家人無條件的接納，又鼓勵他勇於嘗試，童軍、露營、游水都是他的嗜好。

阿媽相信自己嗰仔除咗飛機師之外咩都可以做到，完全唔當視障係咩一回事。

▲ 崔宇恆的媽媽對兒子有無限的肯定︰「相信兒子除了飛機師外咩都可以做到。」(受訪者提供)

崔宇恆說。他中小學時期在傷健共融的主流學校讀書，更是學生領袖、社長，會考高考成績名列前茅。但進了大學後，校園生活就起了翻天覆地的變化，很多同學未曾與殘疾人士共處，不清楚視障人士可以做甚麼。

只係以為（殘疾人士）讀書無咁容易，自己又俾人當係group project嘅freerider。

求職經驗負面多

崔宇恆回想中大早期並沒有專為協助殘疾人士的部門，由校園生活、考試安排，以至應付學院要求等全都一力承擔，有時候求助無門感到沮喪，甚至萌生離開大學的念頭。他惟有發奮向上，在大學時期抓緊工作機會，到德國的社企、香港的投資銀行實習。這些經歷令崔宇恆大開眼界，他亦了解到不少外國企業有平等方面的相關政策，甚至會專門聘請高學歷殘疾人士，及改善其工作環境。

▲ 崔宇恆3歲被診斷為先天視力殘障，但無阻其潛能發展，童軍、露營、游水無一不曉。(受訪者提供)

離開大學後崔宇恆又再三遭遇到挫敗，更一度患上了抑鬱。他坦言自己雖然收到不少面試邀請，但聽得最多的是「返屋企等消息」，因為不少人事部主管已有前設，他們只是對殘疾人士日常生活感到好奇，而忽略其工作能力，面試官總是用大半時間問如何搭巴士火車返工、如何用電腦電話等等。幸好他後來獲朋友的獵頭公司義務協助工作配對，新僱主亦賞識他的工作能力。

傷健平等環境

隨着大專學歷殘疾人士人數逐漸增加，但本地職業介紹機構未能針對殘疾人士的能力作出配對，令崔宇恆決心要為高學歷殘疾人營造一個更平等的工作環境。他創立的求職配對平台名字很有意思，本身CareER是「職業」的英文，也代表有人同行照顧的意思，而E代表關注教育（Education）、R代表就業（Recruitment），他期望可以建立一個「殘疾人士人才寶庫」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「自信而不自誇、謙卑而不自卑、勵志而不失志」是崔宇恆的座右銘。他坦言殘疾人士最希望有發展事業的空間，能夠在職場上一展所長，他更希望大眾可以專注殘疾人士工作能力，使殘疾人士不被標籤或受過分關注和保護。

我哋唔係去整走殘疾人士的獨特性，亦都唔係因為殘疾去認輸，而係去接受自己獨特性，包括好同唔好，之後先可以接納其他人，再令其他人去接納自己。

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域的人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。

記者︰清川