【王力宏離婚】李靚蕾或被判囚6個月？　蕾神發5點聲明反擊王力宏　

▲ 王力宏離婚法庭紀錄曝光，李靚蕾再發5點聲明反擊。

台灣天王王力宏與太太李靚蕾的離婚事件由12月中爆出，「蕾神」繼上月中貼出王力宏買「網軍」攻擊她的證據後，事件暫緩一陣。

近日網上再爆新料，知情人士貼出一張疑似二人在美國法庭的離婚訴訟紀錄，李靚蕾疑因藐視法庭有機會入獄，沉藉一時的「蕾神」又再次出動列出5點聲明還擊。

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王力宏與結婚8年的太太李靚蕾育有3名子女，一向形象甚好的他有「優質偶像」的封號，但在去年12月中，其妻在社交網站發表千字長文爆料，指控男方有出軌、疏忽照顧家庭等問題，更把不少圈中人包括徐若瑄、Yumi（孫雨）等人扯下水，令事件成為全球華人界關注的話題。

自事件爆出後，李靚蕾曾就著各種傳聞和指控曾多次發表長文回應，最近一次已是上月13日，有「蕾神」之稱的李靚蕾在社交網站發放王力宏一方購買網軍的證據後，涉事的各方火力暫緩，以為事情已告一段落。

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法庭紀錄疑曝光

近日有網民在討論爆料，公開了一張美國法庭紀錄網上截圖，雖然文件上未有寫明王力宏及李靚蕾的名字。

但從該紀錄中列出，在2021年2月19日至2022年2月9日接近一年的時間中，王力宏方的律師團隊提交出11份證據，而李靚蕾方只作出了一次的上訴，最後更被退回修正，重新提交的檔案則為待辦狀態，直至2月4日仍在提交及增加相關檔案。

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紀錄亦顯示到在2月8日，王力宏律師團隊提交了李靚蕾不執行法庭命令的證據，李靚蕾可能會因爲藐視法庭，在民事訴訟上被罰款，或於刑事訴訟上需被判半年監禁。

就著此事，「蕾神」再次現身，與律師一同發出聲明。

李靚蕾聲明全文如下：

有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實，謹說明如下:

一、紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。 二、由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期即紐約時間2022年2月11日提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。 三、再者，本件紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情況下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。 四、我方自從王先生完成自主健康管理後，就不間斷的透過簡訊、電話等各種方式請求王先生依照協議約定的方式前來探視孩子，不要讓大人之間的事情影響到孩子，也表示如有需要，願意友好協商探视的方式但王先生不願協商、一意孤行。連同我方於1月25日寄給王先生，邀請前來協調探視方案的正式律師函，也遭王先生拒絕。 繼之而來的竟是在紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還未經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。 考量孩子們自出生以來就以臺灣為家，在此成長與就學，且我方之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，亦應該透過雙方協調，或由臺灣法院進行完整調查，以確保孩子的最佳利益為優先考量。王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮對此，我方業於1月29日向台灣臺北地方法院提出相關聲請，也將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交予法院審理，以守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。以守護孩子們，期盼讓孩子持續擁有健康、安全的成長環境。 五、王先生日前雖公開表示，經過左思右想，願意承擔身為父親之重責大任，並在經濟上盡力提供幫助，背地裡卻經濟上的絕對優勢地位，持續向親友詆毀李小姐名聲，並透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對李小姐進行攻擊和罔顧孩子最佳利益之行為。尤有甚者，王先生無視協議約定,凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，我方面臨龐大的律師費以，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特慈此聲明呼籲王先生信守協議負起所承諾之責、虐理 、放下，讓事盡早落幕不要一錯再錯，傷人傷己。 李靚蕾 代理人:田欣永律師

民國111年2月11日

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