【第五波疫情】醫管局所有員工將接受快速抗原測試　建議工作時戴兩個口罩

第五波疫情嚴峻，本港確診個案數字再創新高，醫管局亦再多逾40名員工初步確診，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）表示，非常重視近日在醫院發生的群組個案，醫管局會盡快安排所有員工，特別是前線臨牀員工逐步進行快速抗原測試，並建議員工佩戴兩個口罩。

李立業公布多宗公立醫院內病人或醫護感染個案，包括屯門醫院婦產科病房44歲病人初步確診，醫管局安排院內人員檢測後，再發現一名39歲孕婦和45歲病人初步確診，同一病格有8名病人被列作密切接觸者（詳情即看：【下一頁】）。明愛醫院內科病房昨日公布的群組個案，今日亦再有2名護士及1名病人服務助理確診。

李立業指，醫管局今日再多逾40名員工初步確診，大部分是社區或家居接觸感染，另有10多名病人在入院篩查中初步確診，令50多個病房的病人被列密切接觸者。

他建議同事上班、下班時佩戴兩個口罩，例如在一個外科口罩外加一個布口罩，或者戴一個貼面口罩加強保護。而醫管局目前前有逾6個月個人防護裝備庫儲，局方會密切監察使用量，有需要時適時增購。

本港今日（11日）新增1,325宗確診個案，再創疫情以來單日新高，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅