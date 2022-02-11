【第五波疫情】立法會議員紛致函特首獻策　梁美芬：有宗教團體願借營地供隔離之用

▲ 多位立法會議員致函特首就防疫抗疫提建議。（資料圖片）

第五波疫情有失控之勢，立法會議員紛紛向港府獻策，經民聯選委界議員梁美芬一周內發起兩次聯署，建議包括成立「內地香港共同抗疫協調委員會」，她今日表示，已有一、兩個宗教團體向其表明，願借出適合100至200人暫住的郊外營地，供治療隔離之用，但認為政府應擔當統籌角色，相信坊間好多團體願施以援手。

▲ 梁美芬建議成立「內地香港共同抗疫協調委員會」。（資料圖片）

致信特首林鄭月娥的，還有選委界議員譚岳衡。他認為，在中央全力挺港抗疫時，應儘快有針對性地向中央尋求支援，同時又建議港府全力做好本港資源調配工作，包括最大化調動居家工作的公務員，投入抗疫；合理調動本港人力精準參與防疫工作，例如聘用因疫情影響停工但具備服務防疫工作能力者，例如旅遊業、校巴、旅遊巴司機等，參與防疫措施指引解說、交通物流支援等工作。他希望，港府秉持勁草之精神，迎戰疾風，以全面的眼光、務實的態度、雷厲風行的手段攜手全港市民一起儘快擊退疫情。

▲ 選委界立法會議員譚岳衡促港府秉持勁草之精神，迎戰疾風。（資料圖片）

另外，有14位立法會議員今亦聯署致函特首，提出至少10項建議，包括促請港府儘快向中央提出請求，派出國家衛健委高級別專家組、新冠疫情應對處置工作專家組的專家來港，指導和落實香港的抗疫救災工作，以及盡速進行全港大規模強制檢測。他們建議，大規模強制檢測的分區和排序，可按全港452個區議會選區來劃分，再按相關地區疫情的嚴重性排列先 後次序，在1星期內進行3輪、每輪為期不多於2天的大規模強制檢測。14位議員包括：田北辰、何君堯、周文港、林智遠、林筱魯、邱達根、陳月明、張欣宇、鄧 飛、劉智鵬，以及新民黨4位議員，即容海恩、李梓敬、陳家珮、黎棟國。

▲ 選委界議員周文港發起聯署，得到13位議員和議。（資料圖片）

梁美芬與另外9位選委界議員昨致函特首，促港府請求中央派員擴建港版方艙醫院，以及啟動政府空置學校及宗教團體空置營地，改作治療隔離設施。她今日又再次建議，要成立以保護港人生命健康、恢復通關為目標的「內地香港共同抗疫協調委員會」，而不是香港單打獨鬥，強調要符合內地專家要求，才有機會通關。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君