【疫苗通行證】市民可使用電子或紙本針卡　掃瞄時聽到「咚咚」聲才算有效

▲ 當局由2月24日起推行「疫苗通行證」。（資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案屢創新高，港府再出招，實行歷來最嚴厲的社交距離措施，包括在2月24日起推行「疫苗通行證」，市民進入指定處所時，要符合疫苗接種要求。市民可使用「安心出行」應用程式的電子針卡，或紙本針卡，進入處所時反掃後，要聽到「咚咚」聲，才算有效。

疫苗通行證本月24日起實施，市民進入食肆等處所時，要主動供場所管理人掃瞄；在人流流量較大的處所時不需主動出示，只需在獲授權執法人員要求下出示，TOPick整理一系到與疫苗通行證相關的常見問題，詳情即看：【下一頁】

至於怎樣才是有效地出示疫苗通行證？根據創新及科技局的資料，市民先要將「安心出行」流動應用程式更新至最新版本，在程式內加入疫苗接種紀錄或新冠疫苗接種醫學豁免證明書；程式內之後會顯示「電子針卡」，有關選項下會顯示相關的二維碼，即市民用的「疫苗通行證」二維碼。

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獲得二維碼後，市民在進入如食肆等處所時，要向處所負責人出示相關的二維碼，或自行向食肆放在當眼處的手機反掃；由政府提供向處所的「驗證二維碼掃瞄器」程式，在掃瞄二維碼後會發出聲響，分為3種：

「咚咚」：代表市民已接種疫苗，可進入處所

「嘟」：代表市民持有效醫學豁免證明書，可進入處所

「噹噹噹噹噹噹」：代表二維碼無效，不可進入處所

另外，除了使用安心出行內的「電子針卡」，市民在掃瞄場地二維碼後，應用程式亦會自動彈出「疫苗通行證」二維碼；市民可以使用紙本的疫苗接種紀錄上的二維碼。

當局強調，有關資料只會儲存31日，並會經加密處理，進行遮蓋及雜湊處理，處所人員無法查閱個人資料。

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記者：黃悅晴