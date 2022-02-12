【醫護染疫】7名醫療輔助隊隊員染疫　前線服務或受影響

▲ 本港疫情嚴峻，需要大量人手支援前線服務，包括封區檢測行動。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，今日新增1,514宗確診個案，逾1,500宗初步陽性，再創疫情新高，是一周內第三次單日個案破千宗。新增個案中有5宗是輸入個案，包括1,419宗懷疑涉及Omicron變種病毒以及17宗變種病毒，其餘個案仍在分析。再多3名確診者死亡，包括一名4歲男童，詳情即看【下一頁】

政府公布自2月9日至2月11日，醫療輔助隊合共有7名隊員確診或初步確診。該7名隊員分別曾在觀塘帝盛酒店檢疫中心、竹篙灣檢疫中心和醫療輔助隊總部工作，於工作期間均因應需要佩戴個人防護裝備，並嚴格遵從感染控制措施。

基於公共衞生考慮，醫療輔助隊已安排徹底清潔和消毒該些隊員曾逗留的地方。此外，事件已通報衞生防護中心跟進，在等候進一步評估前，與有關隊員可能有緊密接觸的人員，均按建議安排接受病毒檢測，而確診或初步確診之隊員均暫停當值。



因應上述個案，部分前線服務可能受到影響，醫療輔助隊會靈活調配人手，盡量把影響減低。

醫療輔助隊在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求人員在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，保持社交距離，並加強工作環境的清潔和消毒。醫療輔助隊亦已提醒所有員工須加倍注意個人衞生。

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記者：伍瑋瑋