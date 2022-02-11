【第五波疫情】沙田街市與確診個案相關　明後兩日需關閉

▲ 沙田街市明日和後日關閉。（資料圖片）

食物環境衞生署（食環署）今日（11日）宣布，因應有確診個案與沙田街市有關連，為審慎起見，該街巿明日（12日）及後日（13日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署發言人已安排清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。

食環署會與街巿檔戶保持聯絡，要求他們於街巿重開前，前往社區檢測中心接受免費檢測並取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月14日（星期一）重開街市。

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責任編輯：陳梓蔚