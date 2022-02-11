【強制檢測】大廈有確診未必納強檢　當局更改強制檢測準則　

▲ 本港確診個案再度破千宗，大量市民在各區排隊輪候檢測。（陳國峰攝）

本港確診個案再創新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，鑑於需要接受強制檢測的人數增加，社區出現大量個案，當局根據圍封大廈的准則，一個大廈內有兩個單位短時間內影響，才會將大廈納入強制檢測名單。

張竹君指，現時確診數字只反映一至兩星期前的染疫情況，幾何數上升，認為個案數字未見頂。她說，保持社交距離仍是控制疫情最基本的方法，呼籲市民出街在任何情況下，無論打針或檢測盡量與他人保持，戴好口罩，保持衛生，減少社交距離。她又提醒，現時已減少強制檢測的次數，而「安心出行」的感染風險通知，並不等於強制檢測通知。

安心出行只係話俾你知有個風險，唔係法律強制一定要你做，但係當你睇到人龍少時就去做啦。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業呼籲正在居家隔離的人士，應注重個人衛生及環境感染家居，包括勤洗手、帶貼近面部的口罩，避免與人共用物品及一起用膳。

被問及現時有多少染疫病人等候入院，李立業表示，並無特別數據。他說，現時大量確診者正等候入院，希望醫院專注處理有需要病人如長者，其餘病人可能需要等候入住社區隔離設施，希望市民見諒。

他透露，亞博社區治療設施現時已有600多位病人、北大嶼山醫院香港感染控制中心亦已有600多位病人入住，竹篙灣檢疫中心現時有超過300名病人，用量接近飽和。當局正在努力增加隔離設施，包括啟用竹篙灣檢疫中心第五期、徵用亞洲國際博覽館其他場館及酒店。當局亦正檢視出院標準，強調院方將根據醫學標準，安排病人盡快出院。

李立業又指，現時病人數目增加，醫管局需調配大量人手到社區治療及隔離設施忙。現時每日大概有逾20名自願兼職醫生加入團隊，當局亦正積極聯絡私家醫生參與。

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記者：陳葆琳