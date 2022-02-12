【家居意外】1歲半男童誤吞鈕扣電池　心臟燒穿器官衰竭父母忍痛放手

▲ 英國一名1歲半男童誤吞鈕扣電池，導致心臟燒穿、器官衰竭。

小朋友好奇心旺盛，在探索的過程中，也增加接觸細菌或誤食的危機。英國一名1歲半男童誤吞玩具的鈕扣電池，導致心臟燒穿、器官衰竭，父母不忍兒子受苦，最終忍痛放棄為他急救。

誤吞玩具內鈕扣電池

據英國《鏡報》報道，1歲半男童Hughie McMahon去年12月24日晚上，趁父母沒為意，吞下一個破損發聲猴子公仔內的鈕扣電池。32歲媽媽Christine McDonald和29歲爸爸Hugh McMahon發現，兒子變得很虛弱，既睜不開眼睛，胸口也發出奇怪的聲音，於是立即致電召喚救護車，將他送往醫院搶救。

父母以為Hughie誤食漂白水，或從樓梯摔下來撞到頭，但Hughie的情況比他們想像中更惡劣。醫生檢查後，發現Hughie的胸部嚴重內出血，需轉送至伊莉莎白女王大學醫院進一步搶救。其後醫生發現他的血液變成酸性，而且不會凝結，經過12個小時的手術後，終於找出了成因，他的心臟被鈕扣電池燒出一個硬幣大小的洞。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介︰

在父母的懷抱中離世

Hughie的肝臟、肺臟都受損，更出現肺衰竭狀況。醫生指出即使把他救活了，他終身只能靠儀器生存。夫妻不捨兒子長期受苦，決定放棄急救，陪伴兒子走到生命盡頭。數小時後Hughie在父母的懷抱中離世，媽媽Christine悲痛稱︰

這是一個活生生的地獄，我的孩子離開了，沒有任何語言可以描述有多痛苦。

媽媽哀訴沒有人警告過他們關於鈕扣電池的事情，她甚至不知道它們是甚麼，但它們卻無處不在。有關的發聲猴子公仔價值16英鎊（約170港元），是專為提高感官而設計的玩具。網上的產品說明附加警告，包括「本產品包含鈕扣或鈕扣電池」、「吞下鈕扣或鈕扣電池可能會在短短兩個小時內，導致內部化學灼傷並導致死亡」、「讓電池遠離兒童」等。

Christine和Hugh於上月將兒子安葬，同時為他舉行了一場送別會，約300名騎單車人士組成儀仗隊，護送他到最後的安息墓地。Hughie的父母發起修法聯署，希望禁止出售鈕扣電池，避免再有家庭發生相同的悲劇。

提防幼童誤吞異物

台灣腸胃科醫生王威迪曾在facebook撰文分享類近案例，他提醒家有幼童的家長，6個月到3歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣，僅記要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其他異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小孩吞食卡住的案例。家長如發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急症室，千萬別在家自行設法延誤就醫。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳