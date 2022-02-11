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【公院群組】 沙田醫院內科病房5病人初確　屯門婦產科病房3人中招包括1孕婦

社會 16:54 2022/02/11

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沙田醫院內科病房5病人初確，屯門婦產科病房3人中招包括1孕婦（曾耀輝攝）

本港第五波疫情屢創高峰，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（11日）表示，明愛醫院內科病房現8人群組爆發後，再多2人中招，而沙田醫院內科病房、屯門婦產科病房均再有群姐爆發。

沙田醫院內科病房：

  • 一名97歲男病人昨日初步確診
  • 33名病人及員工檢測後，當中有5名病人初確，分別為69至98歲，另6名病人穩定，其他員工全陰性 
  • 病房會暫收新症 

屯門婦產科病房：

  • 一名44歲女病人初確
  • 所有病人及員工檢測後，39歲孕婦及45歲病人初確
  • 同一病格有8名病人被列作密切接觸者，一名護士及一名病人服務助理因初確病人嘔吐時未有保護裝備列密切接觸者
  • 病房會暫收新症 

明愛醫院：

  • 繼1名臨床帶教導師、2名護士、5位病人確診後；今再多1護士及1病人服務助理初確

醫管局非常重視上述個案，會盡快調查及截斷傳播鏈。李立業指，每日有逾20多位兼職醫護來自私營醫療，會再積極同私家醫生聯絡，而經昨日呼籲退休醫護參與兼職，亦收到不少查詢及申請。

最新影片：【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文 

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