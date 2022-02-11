【院舍爆疫】9間院舍出現感染個案 輝濤護老院安麗分院40人須檢疫
社會 16:38 2022/02/11
第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案，其中多間院舍出現爆發。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）下午出席記者會交代最新疫情。即看：【不斷更新】
衞生防謢中心公布，今日新增1,325宗確診個案，當中2宗為輸入個案，其他為本地病例，同日錄得逾1,500宗初步陽性個案。張竹君表示，有多間院舍出現感染個案，包括：
- 松暉護老中心，一名保健員初步陽性
- 基督教懷智服務處元州宿舍，一名確診個案，同住院友須檢疫
- 輝濤護老院安麗分院，2宗初步陽性個案，亦有一些快速測試陽性個案，疑有傳播出現，40人須檢疫
- 香港心理衞生會賽馬會心薈庭，一名院友確診
- 深水埗明愛麗閣苑，一名工作人員確診
- 松悅園耆欣護養院暨日間護理中心，一名護理員確診
- 圓玄護理安老院，有一宗確診個案
- 鴻圖老人院，一名院友初步陽性
- 伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院，有較多個案確診
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記者：李榮忠