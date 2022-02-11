【私隱外洩】海逸酒店集團120萬個客戶資料外洩　私隱公署呼籲市民注意6大情況

▲ 私隱公署調查海逸酒店集團住戶資料外洩，呼籲120萬受影響的人士提高警覺。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署（私隱公署）早前收到海逸酒店管理有限公司的資料外洩事故通報，表示旗下部分酒店的住宿預訂資料庫近日遭受網絡攻擊，並於2月9日獲告知約120萬名客戶的個人資料受影響。

考慮到事故性質及受影響的人數眾多，私隱公署今日（11日）就事件展開調查，要求海逸酒店提交更多有關事故的資料，包括事故詳情及所涉及的個人資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲，曾入住海逸酒店集團旗下酒店，並提供個人資料的市民提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可透過該公司設立的專屬網站和電話專線（3908 0740）查詢，亦可以向私隱公署作出查詢或投訴。受影響市民為保障個人資料私隱，應採取以下措施：

更換有關帳戶的密碼及啟用帳戶登入雙重認證功能

收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺

對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺

察付款卡月結單，以確定是否有任何未經授權的活動

意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄

此外，就有傳媒報導指香港科技探索有限公司表示其經營的HKTVmall，於1月26日發現電腦系統出現不正常及可疑的活動，導致小部分客戶資料被取覽一事，私隱公署現正跟進有關事宜，包括向有關公司了解受事件影響的香港客戶的數目。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜