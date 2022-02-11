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【第五波疫情】86歲男病人發燒入院後離世　88歲女病人昨晚初步陽性下午離世

社會 16:43 2022/02/11

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86歲男病人發燒入院後離世，88歲女病人昨晚初步陽性下午離世

本港第五波疫情屢創高峰，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（11日）表示，今多2名確診者離世，包括86歲翁及88歲女，累計218人離世。 另有2人危殆，均冇打針、11人嚴重，包括5男6女，當中逾半人冇打針，籲市民盡快打針。

再多2名確診者離世，未知感染哪一種變種病毒，其中一人已打科興：

  • 一名86歲翁，昨日因發燒由救護車送到明愛醫院留醫，其後轉送至仁濟醫院接受隔離治療，病人入院時情況嚴重，病情持續惡化，延至今日凌晨4時07分離世
  • 一位伊利沙伯醫院88歲女，由救護車送到廣華醫院急症室，轉送到伊利沙伯醫院接受隔離治療，昨初步確診，病情持續惡化，延至下午2時17分離世   

2名危殆，均沒接種疫苗：

  • 第14814宗：84歲男，將軍澳醫院留醫
  • 第18489宗：97歲男，仁濟醫院留醫

11人情況嚴重，涉5男6女，當中逾半冇打針。

截至早上9時，過去24小時，接獲791宗呈報個案，多227人康復出院；現時共有1,893名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。

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記者：鄧凱文 

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