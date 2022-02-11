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【居家抗疫】儲備急凍蔬菜肉類　營養師：罐頭也可攝取優質蛋白質

保健美顏 16:38 2022/02/11

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註冊營養師教儲備急凍蔬菜肉類應對疫情爆發，齊齊留家抗疫。

疫情肆虐，今日跟男朋友到附近超級市場入貨儲糧，以備不時之需。

甫到超市，便發現所有蔬菜已被一掃而光，男朋友驚訝說道︰「最近內地蔬菜不能到港，街市的菜心被抬價到40元一斤，豆苗每斤100元！現在連超市也沒菜賣，我們甚麼時候才有菜吃呢？」

我說︰「不用擔心！沒有綠葉菜，也其他地區進口的蔬菜代替，例如日本南瓜、韓國椰菜和台灣洋葱，這些蔬菜比起綠葉菜保存期更長，可以存放最少一個星期呢！另外，亦可考慮急凍冷藏的蔬菜，例如青豆、西蘭花和紅蘿蔔。」

男朋友回應說︰「好，今晚就煲個薯仔雜菜羅宋湯作晚餐吧！那肉類呢？我們該儲備甚麼肉類？」

我說︰「當然是罐頭和急凍肉啦！」

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男朋友好奇地問︰「營養師不是經常說，優質蛋白質對於維持身體免疫力很重要嗎？為何會建議吃罐頭和急凍肉？」

我笑笑說︰「當然不是你所想的罐頭午餐肉、豆豉鯪魚和牛丸魚蛋啦！罐頭也可是優質蛋白質，例如沙甸魚、水浸吞拿魚和三文魚。急凍鮮肉也有不少選擇，例如急凍雞柳、豬扒、三文魚柳和蝦仁，這些不僅是優質蛋白質，亦可冷藏存放於雪櫃三個月，營養素也不會被破壞。」

男朋友恍然大悟，再問︰「蔬菜和肉類都已經買好，那五穀類主食呢？公仔麵必定是首選吧！方便煮又存放期又長！」

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「你不是說新年後要減肥嗎？其他乾身麵類，例如米粉、通粉、意粉，甚至急凍烏冬和蕎麥麵的有效食用日期，也長達一至兩年呢！如吃厭了粉麵類，急凍貝果也是個不錯的選擇。」我補充說。

不知不覺間，我們已買了一整車食物，解決了杞人憂天的糧食問題，又要煩惱最實際的土地問題呢！哈哈！

撰文 : 盧綺欣（尚營坊註冊營養師）

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