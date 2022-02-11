【居家抗疫】綠葉蔬菜以外的選擇　營養師黃凱詩推薦3款耐存易入饌蔬菜

▲ 第五波大爆發，大廈隨時被圍封檢測，在家常備耐存蔬菜，以便攝取纖維。

早前，內地蔬菜供應緊張，普通菜心「身價」漲至歷史新高，竟然索價每斤60元，戰友們紛紛求救。

樂兒問︰「這兩天可以不吃菜嗎？」我說︰「雖然，兩三天不吃菜，對身體健康不會有太大問題，但是，對正控制體重的你來說，一定會較容易感到肚餓，畢竟，蔬菜除了提供營養外，對提升飽肚感也十分重要。」

▲ 紅蘿蔔是日式咖哩飯常用蔬菜。（iStock圖片）

她說︰「倒也是，昨晚七時晚飯後，未到十時已經想找零食，最終還是敵不過，吃了一包薯片。」

我暗笑︰「你已經減磅數月，沒理由仍有薯片在家，別用菜價上漲作擋箭牌啊！」

她說︰「你真是心水清……」

我續說︰「蔬菜種類中，除了綠葉菜外，菇菌類、根莖蔬菜等，也是選擇之一。」

她說︰「噢……我看到超市剩下一大堆大磨菇。」

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我介紹︰「南瓜、洋葱及紅蘿蔔，是較容易入饌的蔬菜。你倒可以做南瓜雞柳或做個南瓜湯；洋葱豬排或豚肉生薑燒均要用上大量洋葱；紅蘿蔔也是日式咖喱的好食材。不過，要注意的是，這類蔬菜的澱粉質都較多，每餐不宜吃過多，一碗左右已經足夠。其實，很多家庭常備的雲耳、吃魚蛋粉時的紫菜，亦是作為蔬菜的選擇。」

她大喜說︰「原來蔬菜還有這麼多選擇，還以為只有葉菜才是蔬菜。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）