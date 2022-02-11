【好人好事】暖男捐75斤新鮮蔬菜予慈善義賣店　露宿者賣菜自力更生賺生活費

▲ 慈善義賣店「愛心二手站」獲善心人捐贈75斤新鮮蔬菜。

受疫情影響下，基層弱勢生活艱苦，有市民自發創辦慈善組織「愛心二手站」，結合環保及慈善舉行活動，近日派發了衣物新鞋、應節食品予露宿者及有需要者。今日，有善心人贈75斤新鮮蔬菜，該組織更找來露宿者打工義賣蔬菜。

「愛心二手站」是一間推廣環保的慈善店舖，藉捐贈物資及義賣，去培訓弱勢社群，與社會人士建立互助共融的社區，創辦人與義工不時舉行各項愛心活動。

▲ 平價義賣蔬菜予深水埗街坊。（圖片：愛心二手站fb）

善心人捐贈75斤新鮮蔬菜

日前蔬菜供不應求，價格大幅上漲，在街市及超市的蔬菜都被搶購，雖然據悉今日蔬菜供應已回穩，但部分菜價依然高企，市民仍要捱貴菜。今日（11日）facebook專頁「愛心二手站」一則帖文指出，有善心人John Wong不想街坊捱貴價菜及搶購蔬菜﹐捐出共75斤新鮮靚菜，

好人好事，今早收到「百里鮮達」蔬菜，免費送贈：菜芯、菠菜苗、椰菜。原箱三箱的、 一箱25斤。

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露宿者打工義賣菜賺生活費

慈善組織「愛心二手站」創辦人Linda很感謝善心人，同時她找了露宿者到位於深水埗黃竹街15F的「愛心二手站」店舖賣菜，讓他們有工作收入。新鮮蔬菜價格很相宜，菜芯和菠菜苗分別每份$10，椰菜每個$10，街坊不用捱貴菜，賣菜收益做善事，露宿者又可賺生活費，一舉多得。

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派衣物與應節食品

此外，新年期間，該組織舉行「分享愛與關懷」活動，在新年前夕2次派物資，在2月7日人日派應節食品，地點包括油麻地、旺角和大角咀。工作團隊共6人，當中除了愛心二手站義工外，亦有香港華德福教育基金會有限公司董事陳善美，以及3名露者者義工。Linda有感：

見到宿友們穿着所送贈的衣物新鞋，歡天喜地來取糕點，感恩感謝大家的資助，送出大家的愛心，讓露宿者有尊嚴地生活。義工們也是露宿者，自助、互相照應。

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是次活動，受惠人士不少於200名露宿者與弱勢人士。現時，愛心二手站接收募捐$50利是，給香港華德福教育基金會瑪利亞書院，用以推動環保、支援SEN學生，以及為弱勢及殘疾人士提供工作體驗。

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責任編輯︰顏紫燕