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【2元乘車優惠】電車、紅色小巴及街渡將納入計劃　2月27日起生效

社會 16:46 2022/02/11

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計劃將擴展至45條紅色小巴路線。（資料圖片）

政府今日（11日）公布，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即二元優惠計劃，將由2月27日起擴展至電車，以及獲運輸署批准納入參與計劃的紅色小巴路線和街渡航線。

運輸署指，已批准45條紅色小巴路線及11條街渡航線參與計劃，為方便識別，相關紅色小巴及街渡會在車輛或船隻，及其八達通讀寫器上展示標誌，有關路線詳情可按此瀏覽。而60至64歲合資格人士可持有「樂悠咭」享用二元乘車優惠。

參與計劃的紅色小巴及街渡營辦商須嚴格遵守運輸署的監管要求，包括須向運輸署登記路線的起點、終點及票價；在已登記路線上安裝八達通支付系統，以確保只按預設的登記票價計算發還的票價差額；以及須遵從運輸署在定期報告和審計方面的要求。營辦商正進行準備工作，以符合相關監管和審計的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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