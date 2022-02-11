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【第五波疫情】13位議員要求下周大會加插議程討論疫情遭拒　動議人：非想製造麻煩

政治 18:40 2022/02/11

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有立法會議員要求下周三大會加插緊急議程討論抗疫工作。（資料圖片）

13位新任立法會議員今向立法會內務委員會提交緊急動議，希望李慧琼以內務委員會主席身份，向立法會主席尋求免卻12整天的預告期，在下周三的立法會大會緊急加插議程，討論港府抗疫工作。不過，李慧琼在下午的會議表明，由於議員的動議，沒有在內會預告期前提出，因此不會處理。

李慧琼指出，立法會討論施政報告乃《基本法》下的職能，下周三辯論施政報告的議程，已於1月底安排並獲議員同意，更已知會政府。她強調，理解議員關心疫情，但認為議員有很多不同方式表達意見，施政報告辯論時、今天早上的衞生事務委員會、以及即將舉行的特別財務委員會會議。李慧琼又提醒議員，其實可自行向立法會主席尋求免卻12整天預告期。

動議人之一、選委界議員江玉歡解釋，今次提出動議，不是想製造麻煩或成功爭取，而是香港處於非常時期，希望有個平台讓大家討論。

他們在議案措辭中提出4點呼籲，包括：（1）向中央政府提出緊急支援請求，並適時向市民作出報告；（2）立即推行有秩序的全民強制檢測，同時做好最壞情況下封城的準備；（3）盡快推行強制接種疫苗及採用安心出行實名制；應用科技改善現有追蹤系統，及更有效地發放有關防疫資訊；（4）成立危急應變指揮中心，在中央政府指導下統籌防疫、治療、食物供給等全方位工作。

其他動議人還有：選委界議員林筱魯、林智遠、陳紹雄、孫東、鄧飛、陳月明、劉智鵬、周文港、吳傑莊、梁毓偉，科技創新界邱達根，以及新界北地區議員張欣宇。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：林曉君

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