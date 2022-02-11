【疫下經濟】食客大減嚴重打擊食肆生計　6餐飲業組織倡4大建議支援業界

▲ 食客大減嚴重打擊食肆生計，6餐飲業組織倡4大建議支援業界。（黃建輝攝）

本港新冠疫情嚴峻，政府收緊多項防疫措施，6個餐飲業界組織發表公開信指，新一波疫情令食肆顧客大減，嚴重打擊食肆生計，建議政府在第六輪防疫抗疫基金的資助額，按面積計算，由最少25萬元至最高220萬元，重啟保就業計劃，提高銀行百分百擔保特惠貸款最高貨款額至1,200萬元等。

現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及香港飲食業聯合總會昨日（11日）共同發表公開信表示，新一波疫情的感染能力遠超前數波，兇猛劇烈及急速，市民都人心惶惶，都情願留在家心，不出外消費，人流大減，使餐飲零售市道這星期急速下滑。

組織預計，今年餐飲業因疫情及限聚措施影響，將入不敷支，相信在防疫抗疫基金6.0派發後，如沒有再有其他支援，餐飲業在淡季加上疫情的影響下，將難以經營，估計結業潮再現，21萬餐飲從業員飯碗難以保障，失業率再次颷升。

組織建議，政府的防疫抗疫基金6.0在餐飲業補助的額度，應參考第二輪資助，分五級按面積計算，由最少25萬元至最高220萬元，重啟保就業計劃2.0，並將保就業計劃2.0的撥款預算能納入即將發表的本年度政府財政預算案。

公開信又建議，銀行百分百擔保特惠貸款最高貨款額由現時的600萬元提升至1,200萬元， 以提升食肆的現金流，抵禦這一波疫情，並將申請資格擴展至2020年4月後開業的食肆，以及延長還息不還本期由24個月至36個月。

組織亦期望，在疫情舒緩及實施疫苗通行證的前提下，可逐步放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食， 及放寛食肆坐位數目及營業時間，讓餐飲業回復正常營運。

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責任編輯：陳麗娜