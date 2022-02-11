【乾柴烈火】重溫古天樂楊千嬅首次合作火花　Wyman自揭散打王金腰帶秘密

▲ 《乾柴烈火》上映20年了。

2002年由古天樂、楊千嬅主演的《乾柴烈火》，原來已經上映20年。影片由葉偉信（《葉問》導演）執導，當年以《新紥師妹》成賣座女星的楊千嬅，夥拍仍未是影視大亨的古天樂，合演這套愛情小品喜劇，本周六《乾柴烈火》再在電視重播，可再懷念昔日的港片風味。

當年導演葉偉信未成《葉問》動作大導演，拍過不少小品港片，如《爆烈刑警》、《迴轉壽司》等，都甚有口碑。2000年後因劉德華、鄭秀文《孤男寡女》大熱，故興起了不少都市愛情喜劇，《乾柴烈火》也是這時期的港產愛情片。

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楊千嬅當年因《新紥師妹》成影壇新貴，《乾柴烈火》是她第6部電影，也是首次跟古天樂合作，其後二人先後再在電影《香港仔》、《單身男女2》、《五個小孩的校長》合作。

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千嬅古仔首合作

楊千嬅在戲中演雜誌小記者Alice，貫徹當時她的傻大姐本色，而古仔則演初上任的副總編，一如多數愛情喜劇設定，二人最初完全水溝油，卻慢慢互相欣賞，擦出愛火。

而戲中千嬅除是記者妹，家人同時是鐵打醫館，是三代中醫傳人，而黃偉文就飾演被楊千嬅父母安排來相睇的男子。

當年黃偉文經常涉足影壇，並拍過不少喜劇，在《乾柴烈火》Wyman也完全可以放低時裝潮人包袱，做一個不修邊幅的老粗，相當爆笑，而最經典對白為自稱「八屆散打王」，成為金句之一。

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Wyman自置服裝

Wyman也曾在社交平台自爆「散打王」裝束何來，他稱原來一身服飾並非牛記笠記，而是用上Double RL及Prada配搭。

他寫道：「用歐美時裝名牌扮九龍城衙前圍道粗魯男子日常粗著衫褲，我諗史上除咗我都冇乜幾多個香港演員會係咁，哈哈哈，實不相瞞，當年無論做電影定電視，我都唔係幾肯著服裝部提供嘅衫，只會盡力配合角色要求而自己帶一大堆衫返去比服裝指導揀，一怕唔夠靚二驚唔衛生三來我平時真係買咗好多好多好多衫，無論咩 character 屋企一定搵到三幾套適合嘅！」

另外，散打王的「金腰帶」，Wyman表示當時真的買不到，只能由服裝部提供，直至拍套戲15 年之後，他才在 Versace買到一款相似的款式。