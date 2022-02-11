【房屋政策】公屋聯會公布「房屋土地十大施政評選」結果　7成人關注推售居屋及綠置居

▲ 公屋聯會今日（11日）公布「2021年特區政府房屋土地十大施政評選」結果。（資料圖片）

本港房屋供應持續短缺。公屋聯會今日（11日）公布「2021年特區政府房屋土地十大施政評選」結果，得票最高的3個項目包括「建議推售合共1.4萬間居屋及綠置居單位並收緊單位轉售限制」（74%）、「覓得土地供未來10年興建33萬間公營房屋單位」（69.2%）以及「推出現金津貼試行計劃」（68.3%）。聯會亦提出7項建議，以紓緩現時「租金貴、住屋細、上樓耐、置業難」等房屋問題。

聯會在今年1月至2月進行網上問卷調查並收回110份問卷。調查發現，除以上3項政策外，最受關注的10項事件分別為以市價五折發售啟鑽苑綠置居單位及推出「租者置其屋計劃屋邨回收單位」；「劏房」租務管制條例；《北部都會區發展策略》；公屋平均輪候時間上升；《香港2030+》最終報告建議增加人均居住面積；提升過渡性房屋供應及資助額；建議研究重建西環邨及馬頭圍邨。

聯會亦向新一屆政府及立法會提出7項建議，包括訂立恢復「三年上樓」時間表 、加強基層住屋支援措施、完善各資助出售房屋政策、有序啟動舊邨重建、研究制定青年房屋政策、支持重組政府決策局及重設長策會，以及檢討各房屋機構定位 。

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記者：黃穎津